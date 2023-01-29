學者：疫情干擾排除 回歸十四五目標

彭澎指出，「十四五」規劃提出的「高質量發展」目標此前被防疫淡化，在排除疫情干擾後，也將逐漸回歸原先定調。如今次廣東省的大會，就將高質量發展作為重點。大會作出一個姿態和政策性指引，讓大家把注意力轉到推動產業轉型升級上來。

財政壓力需經濟增長解決

人力資源難持續需轉型

彭澎也提到，後疫情時代政府面臨財政和推動經濟增長壓力，「很多地方稅收減少，政府發工資或是公共事業建設都需要資金，只有經濟增長才能解決這些問題。疫情3年，很多經濟上面的一些不良或者不穩定的因素出現了，必須花更大的力氣來抓」。另一方面，勞動力短缺也將成為挑戰。廣東此前十分依賴內地源源不斷流向珠三角的勞動力，但在人口出現負增長背景下，包括最近開始「包車包機接勞動力回粵」，亦說明人力資源未來難以持續。而產業數字化、智能化是大趨勢，比如東莞開始「機器換人」，都是轉型高質量發展一環。

「推動高質量發展，廣東和其他沿海地區大省要走在全國前列。」彭澎指出，單以廣東為例，本身產業齊全，但核心技術還是有欠缺，應該有所突破。此外，發展要動員全球化的力量，不能只靠關起門來做，通過大灣區整合港澳資源，避開貿易保護主義、強化內循環，發展自家知識產權力量，都需要考慮。

明報記者 劉曉宇