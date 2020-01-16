粵2.5萬人大會拼經濟 促地市比決心 多地紛喊GDP目標增6% 黃坤明：高質量發展根本出路

黃：抓好5年深耕30年 再造新廣東

《南方日報》昨刊出黃坤明講話全文，他指廣東人口數量多、資源約束緊，提高發展平衡性和協調性的任務又很重，不可能繼續拼土地、拼價格、拼勞動力，對這個問題，全省都要有清醒的認識。唯有通過高質量發展，實現現代化，廣東「只此一路，別無他途」。他表示，改革開放是廣東最鮮明特徵，高質量發展是最光明前途。要依托粵港澳大灣區，發揮橫琴、前海、南沙作用，「紮紮實實抓好今年，抓好5年，再深耕10年、30年，必定能再造一個新廣東」。

大會還要求各地市一把手表態，展望新一年目標。黃坤明在講話中說：「今天安排各地市、各單位和各方代表作表態發言，就是要比決心、比幹勁，比勇挑大梁的膽識和能力，展現開局的勢頭、新春的氣象，在全省掀起齊心協力抓發展的熱潮」。

惠州汕尾雲浮江門力爭7%

作為GDP超萬億元的製造業城市，東莞市委書記肖亞非在會上宣稱，東莞將投入2.4億元支持企業春節前後穩工促產，全面提振民營企業信心，確保一季度「開門紅」。他表示，東莞將堅持「科技創新+先進製造」，努力完成全年工業投資1200億元，「小巨人」企業增至140家、高新技術企業達到9500家。

東莞、佛山、珠海、中山、汕頭、潮州、湛江、茂名、韶關、河源、梅州、清遠、陽江等地市委書記在會上提出全年GDP增長6%的目標；惠州、汕尾、雲浮、江門更承諾要力爭7%；只有肇慶、揭陽較為「保守」，提出5.5%目標。各書記並根據本市特點，提出增加企業數量、投資、生態建設、教育醫療發展、產業體系、鄉村建設等各項目標。

廣東省發改委主任艾學峰則在會上提出，確保實現今年廣東全省GDP增長5%，要加強經濟運行監測調度和穩增長政策統籌，協調有關部門落實社消零、進出口、投資等支撐指標。財政廳表示今年省級年初預算安排1100億元人民幣，全力保障「百縣千鎮萬村」高質量發展工程實施。

除了廣東，安徽、浙江、吉林、山東等省亦召開「新春第一會」。浙江省委書記易煉紅昨日在會上指出，要加快打造高水平創新型省份，推動以數字經濟引領現代化產業體系建設。安徽省委書記鄭柵潔指出，會議主要目的是要樹典型、立導向，彰顯省委持之以恆抓作風的堅強意志，還要振精神、提效能，推動全省收心歸位起步開局。

明報記者

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