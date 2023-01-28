北京聞風：疫霾漸散穩信心 消費復蘇暖經濟 ／文：鍾鳴九

春節檔票房破65億 有助經濟

春節是內地電影市場最重要的檔期，通常能貢獻兩成以上的全年票房，對行業形勢研判具有重要參考價值。但近3年受新冠疫情影響，內地春節票房數據波動很大，2020年春節檔取消；2021年春節期間票房則大漲，達78.22億元；2022年又出現下滑，降至60.35億元。分析人士認為，儘管今年春節檔票房未能再創新高，但電影產業的迅速回暖正為內地經濟復蘇注入動力。

復蘇迹象還出現在交通運輸行業。根據中國交通運輸部數據，預計2023年春運期間客流總量約為20.95億人次，比2022年同期增長99.5%，恢復至疫前2019年同期七成水平；貨物運輸春節期間亦持續保持高位運行。

與交通運輸緊密關聯的旅遊行業也不斷升溫。數據顯示，春節期間中國旅遊產品預訂量較2022年上漲40%，人均旅遊花費同比增長逾50%。尤其是諸多南方城市，得益於氣候相對溫暖，春節期間更受青睞，旅遊市場迎來爆發式增長。其中，雲南的度假商品成交額上漲超14倍，海南度假商品訂單量增長24%，赴港機票預訂人次增長超22倍。

內地觀察人士稱，疫情3年壓抑了太多消費渴望與衝動，因此當疫情防控政策優化遇上春節假期，消費相關行業率先復蘇也在意料之中，而且近年來內地家庭存款穩步增長，某種程度上也為疫後消費潛力的釋放提供了支撐。此外，中疾控近日數據顯示內地新冠病毒感染高峰已過，疫情陰霾進一步消散有助持續穩固市場信心。

外需疲弱 擴大消費復蘇關鍵

遼寧大學校長、商務部經貿政策諮詢委員會委員餘淼傑對此表示，擴大消費是經濟復蘇的重要保障，在外需持續疲軟的大背景下尤為關鍵。因此中國今年還須繼續穩就業，保住創造就業崗位的市場主體，以更穩健的貨幣政策為中小微企業紓困，同時也要注意把握經濟復蘇的機遇，不斷穩固市場信心，着力推動高水平對外開放，促進經濟轉型發展。

值得注意的是，聯合國25日發布《2023年世界經濟形勢與展望》，指出作為世界經濟增長最有力的引擎，中國在2023年有望步入經濟復蘇軌道，隨着防疫政策持續優化、經濟利好措施不斷出台，全年預計實現4.8%的增速。

文：鍾鳴九