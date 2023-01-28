新年國內遊3億人次 恢復至疫前近九成 旅遊收入3758億 按年增30%

「央廣網」報道，春節假期（1月21至27日）內地10,739家A級旅遊景區正常開放，佔總數73.5%；據不完全統計，各地營業性演出共9400餘場次，按年增40.92%，比2019年增22.5%，票房收入3.78億元，觀演人數約323.8萬人次。

非遺英歌舞巡遊 集體棍毆觀眾

全國各地開展非物質文化遺產傳承實踐活動10,522場。不過，廣東汕頭潮陽區年初四舉行國家級非遺英歌舞巡遊時，表演人員與觀眾口角，繼而動武，潮陽區塔館英歌隊多名隊員持表演用的短木槌亂棍毆打群眾，警方已介入處理。

旅遊平台「去哪兒」統計，截至26日，熱門城市春節機票預訂量已超過2019年同期。「攜程」報告顯示，春節期間國內外旅行訂單較去年同期增長4倍。主題樂園門票銷量比去年顯著增長，上海迪士尼樂園增4.5倍、北京環球度假區增1.7倍、廣州長隆度假區增3.8倍。

保年後復產 浙江多地「跨省搶人」

出境遊方面，出境機票按年增6.7倍，出境遊訂單增6.4倍，境外酒店訂單增逾4倍，東南亞是大贏家。假期前6天共239.2萬人次出入境，按年增123.9%。同時，韓國昨宣布延長停發中國公民赴韓短期簽證措施至2月28日；基於防疫理由，原定停辦措施期限是1月31日。

昨日是長假期的最後一天，各地迎來返程高峰，多條高速公路大塞車；全國開行10,700列旅客列車，預計接載1210萬人次。為保障年後企業迅速復工復產，浙江多地啟動「跨省搶人」，其中，台州市各招工組分赴雲南、貴州、四川等7省21地駐點招工。