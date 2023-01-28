內閣名單多女將 鄭文燦任副閣揆

據陳建仁公布的名單，多名女性閣員獲留任或升任。除了前日已確定的經濟部長王美花、勞動部長許銘春留任，以及海委會主委由民進黨立委管碧玲出任外，昨再增3名女性閣員，包括財政部次長莊翠雲升任部長，僑委會副委員長徐佳青升任委員長，行政院原能會副主委張靜文升任主委。

政壇人士早前指出，陳建仁曾向蔡英文表達，將朝三個原則作人事佈局，之一是「增加女性閣員」。據悉，這是打造「溫暖內閣」以便社會療癒、團結的目的。

8政務委員全留任 林右昌料掌內政

8名政務委員亦全數留任，秘書長由熟稔政院事務的李孟諺留任，內政部次長陳宗彥轉任行政院發言人。至於暫未公開的職位，台媒引消息稱，由在基隆擔任兩屆市長的林右昌接任內政部長，交通部長王國材亦將留任。另外，此前總統府已宣布，由前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，現任秘書長李大維回任海基會董事長，外交部次長蔡明彥接替陳明通擔任國安局長。

中央社引述行政院發言人羅秉成表示，下周一（30日）上午蘇貞昌將召開臨時院會率內閣總辭，並於次日辦理新、舊內閣交接儀式。