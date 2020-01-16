陳建仁掌台政院 盼增社經環境韌性 蔡英文：「大仁哥」溫暖助療癒疫後社會 國民黨批了無新意

陳稱義無反顧共擔最後一哩路

中央社報道，蔡英文昨上午在總統府召開記者會，宣布由陳建仁接任行政院長。陳建仁晚上亦在facebook公布新內閣首波名單（見另稿）。他在總統府致辭時說，當蔡英文徵詢他接任閣揆時，他心裏有相當猶豫，除了必須放下學術研究工作外，要延續蘇貞昌的成績，是很艱難的挑戰；不過當全球與台灣都面臨疫後重建的挑戰時，必須放下自我，考慮如何承擔、使台灣變得更堅韌與永續。

陳建仁說，儘管台灣防疫成效、經濟成長遠比多數國家地區好，也已走過最艱難時刻；但人民承受的痛苦傷害、經濟弱勢者的生存困頓，需要政府有更多作為，引導經濟復蘇，重建正常生活。陳建仁指出，強化台灣經濟韌性、環境韌性、社會韌性，是未來一年多很重要的3個目標。

蔡讚蘇貞昌最有魄力院長

蔡英文表示對蘇貞昌充滿了感激，他在4年前最艱難的時刻扛下重擔。這4年來每當面對艱困的時刻，蘇都是支持穩定的關鍵力量，是推動台灣進步的重要力量。這幾年的台灣，成為國際社會肯定、民主伙伴支持的焦點，「蘇貞昌就是最有魄力、最有執行力、最會做事的行政院長」。

「我要感謝大仁哥。」蔡英文說，陳建仁總是在台灣最需要的時候，「捨己為國，願做地上的鹽，成就台灣的光」。她希望新的內閣團隊是個「溫暖堅韌」的內閣，而陳建仁的溫暖、無私、奉獻，正是當前疫後社會療癒、照顧人民生活、團結建設國家，最合適的行政院長人選。

蔡英文期許新的內閣團隊，持續完成防疫和疫後復蘇、社會民生措施、基礎建設和產業升級、鞏固全球供應鏈關鍵地位等任務。

院長蘇貞昌表示，相信陳建仁必能帶着行政團隊展開一番新局，奉總統之命在各方面一定能做得更好，讓台灣更好。

現年71歲的陳建仁是流行病學家，早期在母校台灣大學從事教學及研究工作。2003年台灣面臨SARS流行考驗時，陳建仁臨危受命擔任行政院衛生署長，成功領導遏止疫情擴散。此後接任行政院國科會主委、中央研究院副院長。2016年成為台灣行憲後首位無黨籍副總統，他在2020年卸任回到中研院後仍受蔡英文倚重，去年加入民進黨。

流行病學家 曾官至副總統

國民黨發言人昨表示，新閣揆人選了無新意，僅只是政治性任命，若閣員名單又是「敗選者聯盟」大風吹，代表民進黨根本沒有真心反省。「讓台灣原地踏步，民進黨要負最大責任。」

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