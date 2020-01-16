任澤平左派KOL掀民營經濟「口水戰」

稱中國搞計劃經濟「絕不可能」

籲不縱容「反民企壞人」

任澤平上周起多次在微博發表有關計劃經濟和民營經濟的帖文，稱中國搞計劃經濟「絕對不可能的」，提振民營經濟信心，主要是要把網上個別喊打喊殺、讓民營企業離場退場的「壞人」管起來；又要求守護市場經濟，不縱容「在國外買房生活、在中國搞破壞的壞人」。

曾承認在美國買樓、又發過「民營企業退出」言論的左派KOL司馬南，22日發文炮轟任澤平「代表某些利益集團，卻喜歡借助『民』的名義表達訴求，從來不肯承認計劃經濟時代的成就」。

司馬南轟 「從不認計劃經濟成就」

兩人自此掀起「口水戰」，雖然其後均刪文，但民營經濟話題引起更大關注，並有其他知名人物加入這場爭論。胡錫進發帖稱，「反民營企業的聲音一直過於強大」、反對對民營企業「喊打喊殺」。吳曉波亦稱在為民營經濟正名這件事情上，與司馬南們「勢同水火、勢不兩立」；這篇帖文已被刪除。

上月中，中央經濟工作會議在部署2023年經濟工作時重點提到，要提振民企信心，從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民企發展壯大，保護民企產權和企業家權益等。隨後，任澤平與內地多名財經專家學者，聯名刊文建議官方出台實質性舉措提振民營經濟信心，包括為民營經濟正名、為企業家精神正名等；文章其後遭下架。