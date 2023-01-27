美眾院外委會主席：強化美台關係 晤蕭美琴 Twitter上稱對方大使

眾議院外事委共和黨團在Twitter上稱呼蕭美琴為大使（Ambassador），並展示她與麥考爾在辦公室裏的合照。隨後，蕭美琴在Twitter轉發並表示，在國會山莊忙碌了一天，會見了「我們在國會的好朋友」，討論了來年在許多領域如何展開對雙方伙伴關係重要的合作。雙方都未透露會談的細節。

「美國之音」指出，領導美國新一屆國會眾議院的共和黨人正在採取行動，兌現他們要向中國展示強硬立場、向台灣表達支持的承諾。麥卡錫在1月初當選眾議院議長後表示，共和黨掌控的眾議院將以強硬的態度應對來自北京的挑戰。1月10日，他成功推動眾議院以365票贊成、65票反對的結果通過決議案，成立特設中國委員會。

特設中國委員會：冀在台辦聽證會

特設中國委員會成員惠特曼前日在一場智庫活動上表示，委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）希望在台灣舉行聽證會，「我想我們會這樣做。我認為，這對全世界以及對台灣都是非常有意義的」。此前有報道指出，麥卡錫計劃今年春天以議長身分訪台，議長辦公室尚未證實該消息。去年8月，時任議長的民主黨人佩洛西訪台，一度引發中美關係危機。

眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）近日也與其他18名國會議員提出一項決議，敦促美國政府放棄一中政策，正式承認台灣獨立地位、支持台灣加入國際組織，並就美台雙邊自由貿易協定展開談判。