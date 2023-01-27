四川瀘定凌晨5.6級地震 嚇跑旅客

震央去年6.8級地震 致近百死亡

「中國地震台網」測定，昨凌晨3時49分，瀘定縣磨西鎮附近發生5.6級地震，震源深度11公里，震央位於去年導致至少93人死亡的瀘定「9·5」6.8級地震主震區，內地專家判斷昨日屬於「9·5地震」的餘震。

地震發生後，瀘定縣民眾紛紛跑出屋外暫避，當地夜晚氣溫低至零下攝氏度，民宿老闆和遊客於是燃煤、燒柴，在屋外圍火取暖。景區附近一家民宿老闆表示，「我們在院子裏生火，一起圍着火烤了一晚上」。

兩百公里外 成都震感明顯

距震央223公里的成都市區震感明顯，甘孜、阿壩、涼山、雅安等地亦有震感。《健康時報》引述在當地的網民表示，年初四和老婆孩子到康定，震感很強，「沒有玩耍的心情了，準備天亮就走人」。有遊客連夜離開瀘定，也有人持觀望態度。「澎湃新聞」報道，康定、瀘定5000餘名遊客情緒穩定，部分人員正有序撤離。

央視報道，甘孜州抗震救災指揮部昨傍晚5時宣布終止地震四級應急響應，搶險救援階段任務已結束，災區無人員傷亡和房屋倒塌，道路、電力、通訊、供水等均已恢復正常。