疫後首長假 各地旅遊熱亂象爆發：五台山踢門硬闖 三星堆撞翻銅像

內地多個新聞網站連日匯集各地農曆新年旅遊亂象。在佛教聖地山西五台山，有大批遊客前日在晚上來到廣化寺，當時氣溫零下20攝氏度，但古寺並未開放，網民拍攝片段顯示，遊客們聚在一起大喊「開門，開門！」最後，其中一批人強行推撞、踹門。工作人員表示，無奈之下寺廟被迫開門營業兩個小時。有網民評論，「你說他沒信仰，他冒着嚴寒半夜跑去燒香。你說他有信仰，他連佛門也敢踹」。

有網民貼出五台山各寺廟上月通告，稱山上和尚都感染了，早就一律停止參觀。不過據報道，廣化寺以往提供夜景觀賞，新春期間因擔心造成交通擁堵暫未開放。

在另一個近年大熱的旅遊景點，四川廣漢三星堆博物館新春期間一票難求，展覽火爆，遊客脾氣也火爆。工作人員證實，有兩名跟團遊客25日觀展期間因爭執推撞，最後肢體衝突，撞到展櫃，致櫃內一個青銅像掉落。網民發出此前圖片證實，跌落文物是商代的青銅跪坐人像，原放置在玻璃展櫃內展示台上。博物館專家到現場鑒定後表示，銅像沒有明顯損壞，博物館對涉事遊客批評教育，遊客事後已道歉，館方未索賠。

長沙網紅餐廳「前方4538桌排隊」

西安美食街「六根麵20元」

而以小吃聞名的湖南長沙，有遊客曬出自己到一間網紅餐廳吃飯時，顯示「前方4538桌正在排隊」的截圖；買奶茶也有「2420桌等位中」。有遊客表示，來長沙的第一天就在酒店吃即食麵，玩了3天還是沒能排上網紅美食。有網民忍不住調侃，「長沙，一個吃不上飯的城市」。在陝西古城西安，有遊客投訴回民街某麵館「六根麵賣20元人民幣」；短片引起關注後，當地市場監管工作人員稱，麵條確實分量不足，已督促麵館整改，明碼標價。

張家界萬客夜困山上 擠到呼吸困難

農曆年初三，湖南張家界武陵源風景名勝區和國家森林公園共接待逾6萬名遊客，有遊客投訴景區沒有控制人流，致成千上萬名遊客夜困山上，因現場擁擠，有人多次被擠得呼吸困難。到年初五「迎財神」，浙江杭州西湖景區北高峰的靈順寺凌晨4時多就開始排起長隊，上午6時許，有71歲長者由於登北高峰消耗了大量體力，加上有高血壓等基礎疾病，導致身體不適摔倒在半山腰，最後由救護車送往醫院就醫。

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