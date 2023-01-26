中疾控：高峰期日增萬宗新冠重症

峰值日增逾4000宗在院死亡

根據中疾控通報，內地在院病亡峰值出現在1月4日，隨後持續下降，1月23日下降至896宗，較峰值下降79.0%。國家衛健委此前曾公布，去年12月8日至今年1月19日間，全國累計72596宗在院病亡，其中6184宗是呼吸功能衰竭死亡，其餘為長期病患合併感染死亡。

住院診療方面，全國在院新冠感染者在1月5日達到峰值162.5萬人，隨後持續下降，1月23日下降至24.8萬人，較峰值減少了84.8%。其中，重症患者於2022年12月27日至2023年1月3日期間，每日增量近1萬，1月5日在院重症達到峰值12.8萬，1月23日下降至3.6萬。

全國自12月8日後不再展開核酸檢測，各省份利用已有的核酸檢測訊息系統，實時掌握數據。自去年12月9日以來，各省報告檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢。陽性人數在12月22日達到高峰（694萬）後逐步下降，2023年1月23日降至最低1.5萬；檢測陽性率則在12月25日（29.2％）達高峰後逐步下降，1月23日降低到5.5%。

全國九成人打齊針 96%長者已打針

報告又指出，此輪疫情流行株為BA.5.2（70.2%）和BF.7（28.3%），未發現新的變異株。截至上周五，全國有90.5%人已完成新冠疫苗全程接種。

中疾控又指，根據近期調查數據，60歲以上長者已接種人數，佔老年人群的96%；全程接種、第一劑次加強免疫接種人數，分別佔符合接種時間間隔老年人群的96%、92%。

中國12月疫情大爆發被外界批評信息不透明，同時高齡長者接種率過低。世衛月中曾呼籲中國增加透明度，提供更多疫情資訊。