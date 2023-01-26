《狂飆》講刑警不忘初心 反派好人變壞惹同情 大熱掃黑劇 黑幫大佬反受追捧

電視劇《狂飆》在農曆新年期間成為許多人在家煲劇首選。1月23日，劇中高啟強的扮演者張頌文突然登上新浪微博熱搜第一，話題閱讀量破5.7億；前晚、昨晚，《狂飆》一更新就引起討論熱潮，接連衝上熱搜第一。

《狂飆》由中央政法委宣教局、政法綜治信息中心指導拍攝，央視、愛奇藝、留白影視、中國長安出版傳媒聯合出品，透過2000年、2006年、2021年三幕敘事手法，試圖描摹基層執法者不改初心、與黑惡勢力鬥爭到底的英雄群像。但很多網民追捧的不是張譯飾演的刑警主角安欣，反而是黑幫大佬高啟強。

「嫁高啓強」成熱門留言 惹美化黑幫質疑

早年喪親的高啟強長兄為父，在街市經營魚檔養育弟弟妹妹，被惡霸收保護費、敲詐毆打。安欣處理高啟強被打一案時因為同情而結識對方，街市人員以為高啟強有靠山（安欣養父為副公安局長）而對其另眼相看。之後，高啟強在受請託的過程中，捲進黑惡是非，逐步蛻變，最終打造黑幫集團。

《狂飆》在影視評論社區豆瓣的評分達8.9，「高啟強」是重要因素。在豆瓣「國產劇」小組，有用戶發出「看狂飆特別喜歡高啟強，我三觀（世界觀、價值觀、人生觀）是不是出問題了」提問，得到眾多回覆，有人稱高的故事線最完整，可憐又可恨；有人說「很正常」，自古黑幫老大都很吸粉，就像當年古惑仔港產片系列風靡全國；也有人不以為然。

新浪微博上，電視劇博主「說我壞話長口腔潰瘍」指出，感覺《狂飆》的宣傳發行方向「一直在美化反派」，「現在一堆要嫁給高啟強高啟盛的」；娛樂博主「師姐小記」表示，該劇對高啟強的刻畫非常到位，從善到惡，從被從命運脅迫着走到錢權皆有，有勇有謀，以至於觀眾追劇最害怕高啟強被抓。網友「貓貓張圓圓」認為，高啟強的角色塑造是《狂飆》大隱患，已有營銷號戲稱觀眾「全都倒向黑社會勢力了」。

《狂飆》是首部以政法隊伍教育整頓為背景的影視作品，內容改編自真實案例，亦結合現實背景。該劇第一集，臨江省委政法委書記就指出，對政法隊伍教育整頓，是「以習近平為核心的黨中央……」劇中還出現「倒查20年」舊案等現實政治情况。

社會不公催生百姓鋌而走險

有評論指出，安欣的工作映射了過去二十年內地打擊黑社會的艱難。亦有人認為《狂飆》真實還原好人變壞的時代背景，或許是該劇其中一個想表達的要素。《狂飆》主創方曾表示，該劇的立意不止於講述黑白較量，而是更多地深入到對人性的挖掘和對現實的反思上。劇中人物，臨江省教育整頓駐點指導組組長徐忠在調查過程中反思道，他從高啟強從善到惡的轉變中，看到了社會中不公平催生出基層百姓鋌而走險的可能性。

明報記者

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