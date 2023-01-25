蔡英文函教宗 稱兩岸開戰「絕非選項」

蔡英文致函方濟各以響應對方在元旦發表的「2023年世界和平日文告」，信中表示，去年2月俄烏戰爭爆發，讓世人深刻體會和平的可貴，維護區域安全成為各地領導人重要共識之一。蔡重申，台灣民間、官方透過不同渠道與方式，資助烏克蘭醫院、教堂及學校，幫助烏克蘭民眾渡過難關，台灣未來也將聯同理念相近的地區協助烏克蘭重建。

對於新冠疫情，蔡英文指出，病毒不分地域，健康是普世人權，不應受種族、宗教、政治、經濟等任何因素影響而被剝奪；蔡稱，台灣在國際上積極貢獻，儘管仍被排除在世界衞生組織之外，但深信率先付出力量，將帶動一股「善的循環」。

美前印太司令料陸2027前攻台

日本共同社周一（23日）報道，美軍前印太司令戴維森（Philip Davidson）依然認為大陸會在2027年前嘗試攻台，他以中共二十大報告曾提及不放棄以武力方式統一台灣為例，佐證自己2021年的估計至今仍正確。2021年3月，戴維森曾在美國聯邦參議院軍事委員會回答議員提問時，稱他憂心北京正加速部署，企圖在2050年前取代美國的世界領導地位，而台灣亦是目標之一，6年內恐面臨顯著威脅。