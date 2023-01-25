節慶出遊意外頻生 文旅部促鞏安全 各地發「移風易俗文明過節」倡議書 籲摒棄陋習

單單是農曆年初一（22日），河南、四川、安徽等省份多地就發生景區或慶祝新年、祭拜意外，包括燃放煙花、祭拜導致山林火警，景區熱氣球突然墜落、遊客到非景區大壩拍照被水流冲走等（見表），部分更造成傷亡慘劇。

文旅部籲勿赴未開發開放區域

文化和旅遊部辦公廳周一發布「關於進一步加強春節期間旅遊安全工作」的通告，指出近期多地發生涉遊客安全事件，要求各省、自治區、直轄市文化和旅遊廳（局）進一步提升對安全工作重要性的認識，加強安全風險隱患檢查、安全宣傳、遊客提示、應急值守和信息報送。

通告指出，今年農曆新年假期是實施新冠病毒感染「乙類乙管」後的第一個長假，公眾探親出遊需求反彈，各地須完善統籌安排和工作部署，確保新春假期文化和旅遊市場安全，防範重大安全事故；各地應加強指導公共文化單位、文化和旅遊經營單位，實施人流管理，完善安全提示警示標識和安全防護設施，針對性增加遊客安全提示，以多方式、多渠道疏導遊客預約錯峰出行。通告亦呼籲旅客關注途中消防和道路交通安全，謹慎參與高風險項目，避免前往沒有正式開發或開放、缺乏安全保障的區域旅遊。

多地煙花「惹火」 消防流動巡查

今年農曆新年，內地一些城市實行規定時間段全市均可燃放煙花爆竹的政策，據央視報道，連日來多地發生多宗相關火災。大除夕夜（21日）晚6時多，浙江寧波一處廢品回收站因有人燃放煙花發生火災，山東臨沂的火災更直接燒毁小區居民的私家車；山東濟南一處居民小區內，有小童先後將燃燒的煙花拋向空中，令塑膠裝飾牆被大火吞噬。國家消防救援局派遣各地消防隊伍流動巡查，保障節慶安全。在著名「煙花之鄉」湖南醴陵，消防到大型煙花爆竹燃放點靠前戒備。

魯萊州倡過節援弱勢 鄰里共享常用藥

另外，江蘇揚州、山東棗莊、雲南德宏、吉林通化、廣東湛江等多地政府在農曆新年前後發出「移風易俗、文明過節」倡議書，內容大同小異，提倡樹立「文明新風尚」，如選擇低碳環保方式、適量點餐慶節，婚事新辦、喪事簡辦、文明祭祀等等，並號召做好個人和家庭防護，「當好自身健康第一責任人」。山東萊州倡導守望相助過春節，呼籲參與支援孤寡老人、空巢老人、留守兒童、殘困群眾等群體的志願服務和關愛行動，如上門打掃衛生、採購物品等，並與有需要的鄰居共享感冒藥、退燒藥等常用藥。

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