春晚小品諷「躺平」官員 中紀委：願他們無地立足

道路大坑半年不解決 稱涉七八個部門

中央紀委國家監委網站初一（22日）發表快評〈不能讓「躺平式幹部」再坑人了〉，稱「躺平式幹部」社會危害顯而易見，其行為貽誤黨和國家事業發展，損害民生福祉。文章稱，治「躺平式幹部」需對症下藥，要識別、選準、用好幹部，避免「多做多錯、少做少錯、不做不錯」錯誤觀念大行其道，「願混日子、不作為、甘於躺平的幹部再無立足之地！」

在網絡上，有網民對小品和快評傳遞的「主旋律」價值觀提出質疑。《坑》劇情提及官員轄區道路有一個大坑，問題半年都沒解決，官員說該坑歸七八個部門管。有微博用戶發帖道「為什麼要批躺平式幹部？為什麼多幹多錯不幹不錯？為什麼做事就錯，什麼是錯，誰定的錯？為什麼修個坑要七八個部門去協調？是誰逼得人躺平的？」

此外，《人民日報》報道，大除夕晚上舉行的央視「2023年春節聯歡晚會」，截至大年初一凌晨2時，總台春晚全媒體累計觸達110.11億人次，其中15至44歲年輕用戶規模佔比達50.51%，新媒體直播規模和海外傳播量均創歷史新高。央視新聞報道，去年春晚觀眾總規模12.96億，新媒體端觸達人次為71.33億。