封城3周年 武漢人購菊悼亡者

法新社、法國國際廣播電台報道，大量武漢居民除夕當日湧向花市購買用於悼念的菊花。一名陶姓女攤主指「因為近年來有很多人死於新冠，所以我們的菊花賣得很好」。購買菊花的54歲張姓男顧客稱「今年朋友和家人都離開了」、「因為病毒」，並解釋當地習俗「是在除夕午夜後帶着香火和鮮花去拜訪那些有親人過世的家人」。

武漢是內地最先爆發新冠疫情的城市，後因情勢失控，於2020年1月23日開始了長達76天的封城。

夫婦自駕1358公里返鄉

疫情持續到今已逾3年，其間大部分時間因當局執行清零防疫，很多內地人無法便捷出行或返鄉。惟去年底官方終鬆綁防疫管控，令到這個春節回鄉客流迅速攀升。內地自媒體「黃石春秋文化傳媒」昨發文，講述多名在外打工仔返武漢過年的經歷，指突然的放寬讓一些人措手不及。

文章講述家住武漢、在深圳工作的呂女士此前等候超過一星期才搶到一張火車退票，17日從公寓出發去深圳高鐵站，發現加錢才叫到的士，途中更因前往車站、機場車輛擁堵而塞車40分鐘才趕到車站；而在浙江一座海島做生意的湖北人夏婷婷夫婦，過去3年數次計劃回家都未成行，故決定今年元旦通過自駕方式返鄉，從浙江舟山出發至湖北黃石，全程1358公里，兩公婆輪流開車，中途加油5次，歷時15小時抵鄉。