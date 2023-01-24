過年市回暖 滬豫園燈會10萬客復疫前 餐飲家電旅遊皆升溫 學者看好首季經濟

上海年夜飯堂食外賣兩旺

「上海商務」微信公眾號早前消息指，2023年春節年夜飯堂食於去年11月份啟動，隨着近期疫情影響的逐漸消退，年夜飯堂食預訂達80%以上。此外，預製菜外賣深受青睞，今年年夜飯預製菜供應量較去年同期增長近20%。在旅遊景點方面，上海市政協委員、豫園股份董事長黃震早前表示，豫園燈會日客流量突破10萬，一舉恢復到了疫情前水平，商圈內也出現了久違的排隊長龍。

消費券帶動天津家電千萬元計銷售

綜合新華網、澎湃新聞等內媒報道，為刺激農曆新年消費市場，多地新年前夕派發消費券。在天津，海信廣場媒介經理馬維申表示，農曆新年前最後一個周末，商場客流量比去年同期提升15%，消費券帶動消費近百萬元。家電市場也迎來了客流高峰。天津蘇寧易購副總經理葛超指出，截至消費券發放後的首個周末，用券的商品金額達2000萬元。

內地旅遊市場也持續升溫，同程旅行數據顯示，春節期間的景區門票預訂量比去年同期上漲76%，用車預訂量比去年同期上漲35%，酒店預訂量比去年同期上漲19%，均達到疫情以來春節預訂數據的峰值。截至1月17日，天津春節期間的旅遊訂單周環比增長超過200%。

四川A級景區丁財回復疫前六成

在四川，全省納入統計的743家A級旅遊景區，年三十及年初一（至下午3時）累計接待遊客554.21萬人次，實現門票收入3906.72萬元，與2022年同期相比，分別累計增長17.91%和54.76%；與2019年同期相比，分別恢復至61.15%和68.82%。省文旅廳分析稱，逛景區、賞美景、品民俗成為不少市民和遊客歡度春節的首選，年初一的好天氣催生出遊熱。

另外，因疫情沉寂3年的湖南鳳凰古城也重新熱鬧起來，商舖吸引顧客的宣傳聲也再度響起。湖南省文旅廳指出，全省年三十接待遊客53.37萬人次，同比增長62.99%，實現營業收入5896.59萬元。

北京大學經濟學教授曹和平表示，今年春運期間客流總量約為20.95億人次，大規模的返鄉潮肯定會給地方經濟和社會流通帶來新的生機；民眾返鄉置辦年貨、消費，能夠進一步消除零售企業的庫存，帶動龐大的大宗商品市場購銷兩旺，商家庫存減少、採購增加。

曹和平說，當市場購銷兩旺，企業加大庫存，銀行就會增加貸款和流動性，進而企業和銀行的信心都會增加，銀行會對未來有更加良性的預期，帶動投資者信心增加。他預計，2023年第一季度的經濟，在沒有任何外部衝擊的條件下，會有一個不錯的起點。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676