北京聞風：中央密集發聲施策 提振信心扭轉悲觀 ／文：鍾鳴九

16日，習近平同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表座談時，希望全國工商聯2023年推動惠企紓困政策落地見效，幫助民營企業解決實際困難，增強民營經濟發展信心。18日，李克強會見在華工作的外國專家代表時強調，中國堅持市場化改革方向，更好保護外商投資權益，提振民營企業信心。

中央各部委近期密集召開年度工作會議，一系列政策陸續發布。住建部將支持剛性和改善性住房需求，着力化解房企風險；商務部將繼續推動落實擴大汽車消費系列政策措施，指導各地發展智慧商圈、智慧商店；農業農村部將推更多措施加快激活農村市場、釋放農民消費潛力；文旅部將推動露營旅遊、康養旅遊、工業旅遊等新業態健康發展；國家發改委將進一步支持新型基礎設施建設，引導支持社會資本加大相關領域投入。

華泰資產首席經濟學家王軍稱，中央密集發聲和出台政策，是針對過去一年全市場各經濟主體預期較弱、信心不足的情况，意在提振信心、扭轉悲觀預期。

本周，中國經濟年度數據出爐，2022年中國GDP達121.02萬億元人民幣，比上年增長3.0%。國家統計局長康義認為2023年中國經濟一定會整體好轉，但仍需付出艱苦的努力。

今年增長料「前低中高後穩」

王軍認為，從2022年12月經濟數據來看，過去數月圍繞供需兩端出台的政策效果正在逐漸顯現。他判斷，2023年中國經濟增長會呈現「前低、中高、後穩」趨勢，二季度會迎來強勁反彈，三、四季度還要看外部環境發展，如果全球經濟能夠順利軟着陸，中國經濟會呈現穩定復蘇態勢。

17日，國務院副總理劉鶴在達沃斯世界經濟論壇2023年會致辭時說，開放是促進改革和發展、推動中國經濟進步的重要動力，中國的大門只會愈開愈大，並希望全面加強國際合作，共同維護世界經濟穩定和發展，推動經濟再全球化。

對外經濟貿易大學國際經濟研究院院長桑百川表示，當前國際形勢給中國帶來的挑戰很多，美西方泛化國家安全概念，謀求去中國化的經濟全球化，加速科技經濟脫鈎，地緣政治衝突也撕裂了全球投資合作。中國要實行更高水平的對外開放，更大力度吸收和利用外資，跟蹤國際經貿規則變遷趨勢，推動制度型開放，從成本優勢轉化為制度優勢，以推動中國經濟高質量發展。

文：鍾鳴九