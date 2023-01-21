2‧6起恢復外遊團 僅限星馬泰等20國

【明報專訊】中國文旅部1月20日通告，2月6日（正月十六）起，試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。首批20個目的地名單，是沒有對來自中國旅客實施額外檢疫措施的國家。文旅部強調，旅行社及在線旅遊企業不得違反時間安排或超出國家名單範圍開展業務。
文旅部發布的首批試點國家名單包括：泰國、印尼、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯尼亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。
通告發出即日起，國內旅行社及在線旅遊企業可開展產品發布、宣傳推廣等準備工作。文旅部要求各地充分認識此次行動，對促進旅遊業恢復發展的重要意義，並要嚴格要求旅行社切實填報出境旅遊團隊資料。外交部發言人汪文斌20日說，國內整體疫情已處於較低位流行水平，出入境人員數量逐步增加，許多國家熱烈歡迎中國遊客到訪。
自駕遊海南島者眾 港口塞爆
國內旅遊方面，由於太多人自駕車南下海南島避寒，加上大霧，導致瓊州海峽北岸20日積壓車輛約有5600輛，客滾船疏運能力約每小時800輛，進入3個港口的路段仍持續有車輛排隊，有自駕進海南的遊客稱在廣東徐聞3小時僅挪300米。湛江海事局宣布，所有進入海南島的客貨車輛實行全預約購票過海模式，呼籲司機、旅客未預約購票的勿前往港口。
2023年春運自1月7日至2月15日為期40天。國家鐵路集團通報，1月20日全國鐵路預計接送旅客835萬人次，開行旅客列車9998列。
西藏林芝派墨公路「1‧17」雪崩事件截至20日已致28名旅客遇難。