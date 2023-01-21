2‧6起恢復外遊團 僅限星馬泰等20國

文旅部發布的首批試點國家名單包括：泰國、印尼、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯尼亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。

通告發出即日起，國內旅行社及在線旅遊企業可開展產品發布、宣傳推廣等準備工作。文旅部要求各地充分認識此次行動，對促進旅遊業恢復發展的重要意義，並要嚴格要求旅行社切實填報出境旅遊團隊資料。外交部發言人汪文斌20日說，國內整體疫情已處於較低位流行水平，出入境人員數量逐步增加，許多國家熱烈歡迎中國遊客到訪。

自駕遊海南島者眾 港口塞爆

國內旅遊方面，由於太多人自駕車南下海南島避寒，加上大霧，導致瓊州海峽北岸20日積壓車輛約有5600輛，客滾船疏運能力約每小時800輛，進入3個港口的路段仍持續有車輛排隊，有自駕進海南的遊客稱在廣東徐聞3小時僅挪300米。湛江海事局宣布，所有進入海南島的客貨車輛實行全預約購票過海模式，呼籲司機、旅客未預約購票的勿前往港口。

2023年春運自1月7日至2月15日為期40天。國家鐵路集團通報，1月20日全國鐵路預計接送旅客835萬人次，開行旅客列車9998列。

西藏林芝派墨公路「1‧17」雪崩事件截至20日已致28名旅客遇難。