白紙示威首發地 南京傳媒學院學生罕登春晚伴舞

除了《花開種花家》，央視兔年春晚節目的《開飯+開FUN！》、《綠水青山》、《小哥》歌曲表演，也都有南京傳媒學院舞蹈學院參與伴舞。南京傳媒學院近年並未在春晚舞台出現過，這次能在國家級盛典參與4個節目，該學院可謂備受重用。其他參演舞蹈隊大多來自各級歌舞團、藝術團，以及民族、師範、藝術院校等春晚「常客」。

南京傳媒學院去年11月26日出現悼念烏魯木齊公寓大火遇難者、抗議當局管制言論的活動，學生舉白紙沉默示威，是內地去年底蔓延多地的「白紙示威」首發地。隨後有參與活動的學生被帶走調查，政府指派專案組進駐學校處置。

春晚節目單20日公布後引起部分網民不滿，新浪微博北京網民「峯良耳」稱：「南京傳媒學院的A4紙們也能上春晚？央視大褲衩這是噁心誰呢？」當晚，微博限制有關敏感評論。據悉，今年春晚總導演是畢業於北京廣播學院新聞學專業的于蕾，43歲的她首次擔此重任。

明報記者