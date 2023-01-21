新春團拜 習稱兔年堅持穩字當頭 盼青年奮躍而上 不馳於空想不盲目蠻幹不耍花拳繡腿

中共中央、國務院在北京人民大會堂舉行2023年春節團拜會，國家主席習近平說，農曆癸卯兔年春節即將到來，他代表中共中央和國務院，向全國各族人民，向港澳台同胞和海外僑胞拜年，祝大家新春愉快。

回顧即將過去的壬寅虎年，習近平稱：「我們堅持人民至上、生命至上，根據病毒變化和防疫形勢，不斷優化疫情防控措施，最大程度守護人民生命安全和身體健康，最大限度減少對經濟社會生活的影響。」他重申防疫仍然吃勁，曙光就在前頭，「只要我們上下同心、堅忍不拔，就一定能贏得防疫最後勝利」。

港澳繼續保持繁榮穩定

在港澳台和外交工作方面，習近平提到，去年隆重慶祝香港回歸祖國25周年，香港、澳門繼續保持繁榮穩定；「我們堅定開展反分裂、反干涉重大鬥爭，牢牢把握兩岸關係主動權」。對比2022年春節團拜會，習近平當時回顧稱「我國經濟發展和疫情防控保持世界領先」，「香港實現由亂轉治，反『獨』促統鬥爭不斷加強」。

展望來年，習近平強調「希望與挑戰並存」，要堅持穩字當頭、穩中求進，更好統籌國內國際兩個大局，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，更好統籌發展和安全，全面深化改革開放，努力實現經濟運行整體好轉，推動人民生活持續改善。

習近平表示，大道至簡，實幹為要，並稱要腳踏實地，埋頭苦幹，不馳於空想，不騖於虛聲；要篤實好學，尊重實際，不違背規律，不盲目蠻幹；要求真務實，注重實效，不做表面文章，不耍花拳繡腿。他說：「為者常成，行者常至，歷史不會辜負實幹者。」

最後，習近平稱，吉兔呈祥，象徵中華大地愈發安寧祥和、生意盎然、朝氣蓬勃。在農曆兔年，希望全國人民特別是廣大青年像動如脫兔般奮躍而上、飛速奔跑，在各行各業競展風流、盡顯風采。

中國外長秦剛當天也發表致各國駐華使團的新年錄影致辭，稱期待2023年世界遠離衝突戰亂、摒棄分裂對抗、打破封閉隔絕、縮小南北鴻溝。聯合國秘書長古特雷斯發表錄影致辭，用中文「春節快樂」向全球華人送上祝福。加拿大總理杜魯多以英語、法語、普通話和廣東話向華人發表了拜年短片，肯定華人對加拿大作出的貢獻，同時重申反對針對亞裔的種族主義和仇恨。日本首相岸田文雄在官邸網站發布春節賀辭，向在日華僑華人及全球喜迎春節的朋友拜年。

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