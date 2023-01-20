台媒：閣員料多留任 蘇如「太上院長」

陳建仁若接任亦無人事權

僅蔡制衡賴清德「棋子」

台媒「信傳媒」昨報道，目前流傳的兩套「劇本」。其一，是綠營圈內所傳，行政院長蘇貞昌不動；不過隨着蘇請辭，這劇本已幾乎可忽略。其二是專家研判，應仍會由陳建仁來組閣。一名政治觀察人士表示，即使陳建仁出任行政院長，依然不會有人事權，只是蔡英文對內用來制衡副總統賴清德的「棋子」，且其好形象對外還能幫民進黨加分。

報道指出，高層近日亦傳「外掛版」及「解套說」，即總辭應會「蘇下陳上」，惟總辭後多數閣員會重新留任，蘇成為「太上院長」；再加上外傳民進黨籍桃園市前市長鄭文燦可能接副閣揆，負責與蘇貞昌聯繫，蘇仍緊緊掌握人事與資源大權。另有資深立法院人士提到，若內閣要總辭或大幅改組，各部會首長通常會提前整理辦公室，但目前情况卻非如此。

民進黨內總統提名或有變

上述政治觀察人士也分析，若從蘇貞昌先前不斷大內宣的動作來看，亦不排除是為爭取民進黨「黨內總統初選」做準備，換句話說，民進黨內2024總統初選提名，還未到「定於一尊」（賴清德目前最熱門）的局面。