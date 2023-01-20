蘇貞昌請辭閣揆 新內閣年後就位

總預算立法院三讀通過

蘇到場致意 綠營立委紛合影

據中央社報道，民進黨在去年「九合一」選舉大敗後，外界要求內閣改組呼聲不斷，蔡英文日前明確表態，內閣將會在立法院本會期結束後啟動改組。立法院會昨下午三讀通過中央總預算，蘇貞昌隨後抵達會場，向在場立委拱手致意，現場不少綠營立委與蘇拍照留念，立委邱議瑩、林楚茵上前擁抱，也有立委高呼「院長加油」。蘇貞昌並未在場發表講話及受訪，其後驅車至總統府與蔡英文面談1個多小時，並於傍晚透過facebook宣布請辭。

「九合一」大敗當晚首請辭獲挽留

蘇貞昌指出，去年民進黨「九合一」縣巿長選舉大敗當晚，他提出請辭，蔡英文以「我已辭黨主席負責，沒有辭總統，你行政院長也不能辭」，再度要求他留下。蘇貞昌說，他明白當時辭職，正在立法院審議的中央總預算必遭退回；在政局動盪下，他只好穩住行政團隊步伐。如今總預算案已通過，行政院亦推出16項惠民措施，政局幸獲穩定，他為開創新局再向總統請辭行政院長。

蘇貞昌在文中細數4年來的政績，他表示，仍有許多事還來不及做和做得還不夠好，懇請台灣民眾能夠寬諒，又感謝這一路來支持和鼓勵他的人們，並祝福新的行政團隊能做得更好。

總統府：蘇是台穩定關鍵力量

蘇貞昌表態後，總統府也發布聲明回應。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文向蘇貞昌表達由衷感謝，尤其在蘇任期的4年多當中，有3年多的時間，籠罩在全球的百年大疫當中，全球政經情勢也正歷經重大的轉變；每當面對艱困時刻，蘇貞昌都是支撐台灣穩定的關鍵力量，在蘇貞昌帶領下行政團隊全力以赴，台灣挺過來了。

張惇涵稱，接下來，執政團隊將在農曆新年期間啟動內閣調整，內閣團隊如果有正式定案，也會盡速、陸續向民眾報告；並在過年後，讓新的內閣團隊在最短時間迅速定位，讓各項政策無縫接軌、順利推動。