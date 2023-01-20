中央慰問退休領導人 4老同志去年病逝

接受慰問的正國級退休領導人有17位，他們是胡錦濤、朱鎔基、李瑞環、吳邦國、溫家寶、賈慶林、張德江、俞正聲、宋平、李嵐清、曾慶紅、吳官正、李長春、羅幹、賀國強、劉雲山、張高麗。正國級老同志較去年減少1位，是去年11月30日病逝的前國家主席江澤民。

二十大4副國級退休 入慰問名單

副國級老同志名單中，今年減少3位，也是在去年因病去世的民革中央前主席何魯麗、全國政協前副主席錢正英、最高檢察院前檢察長張思卿。同時，今年增添4名在中共二十大後退休的副國級老同志，包括已交棒給王毅的中央外事辦前主任楊潔篪，以及中央政法委前書記郭聲琨、中央統戰部前部長尤權，而新疆前黨委書記陳全國亦進入老同志行列，顯示他卸任中央農村工作領導小組副組長職務。

國務院、全國人大、全國政協3月換屆後，李克強、栗戰書等一批領導人將退休，到2024年的中央新春慰問，老同志人數會大幅增加。

新華社指出，老同志們對慰問表示感謝；希望全黨全軍全國各族人民更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想。報道中，過往多年老同志寄語常見的「高舉中國特色社會主義偉大旗幟」今次被省略。