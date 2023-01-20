首晤美財長耶倫 劉鶴稱關切美對華經貿技術政策

新華社形容雙方就全球和兩國宏觀經濟金融形勢、應對全球共同挑戰等進行了專業、深入、坦誠、務實的交流，會談富有建設性。雙方認為，世界經濟復蘇處於關鍵時刻，雙方加強宏觀政策溝通協調，共同應對經濟金融等領域的挑戰，有利於中美兩國和整個世界。雙方討論了深化宏觀經濟和金融領域合作的有關問題。雙方同意在雙邊及聯合國、G20和APEC等多邊框架下加強合作。中方就美國對華經貿和技術政策表達關切，希望美方重視這些政策對雙方的影響。

「鳳凰衛視」引述劉鶴表示，如果有時間的話，可能會談得更長。劉鶴說，雙方對中美關係的發展、對目前的現狀以及下一步雙方如何加強合作進行了全面討論，也都表達了各自的核心關切。

耶倫：盼訪華 亦歡迎劉鶴訪美

美國財政部隨後在官網發表聲明指，面談是「坦誠、實質和具建設性的」、「兩人一致認為，進一步加強關於總體經濟及金融議題的溝通，對全球經濟的運作非常重要」。耶倫期待在不久的將來前往中國訪問，並且歡迎劉鶴訪問美國。新華社稱，中方歡迎耶倫財長今年適當時候訪問中國。雙方同意經貿團隊在各個層級繼續保持溝通交流。

美國前總統特朗普發起的美中貿易戰，在拜登政府上台後仍持續。這是劉鶴與耶倫兩人首次面談，此次會面也被輿論認為是適逢中美兩國尋求加強關係並緩和緊張情勢之際。美國國務院發言人普賴斯昨表示，國務卿布林肯預計下個月訪問北京，美方期待對話具建設性、富有成效與實質意義。但他不願說明訪問細節。法新社周二引述美國官員證實，布林肯將在2月5日至6日訪華。

（綜合報道）

（中美角力）