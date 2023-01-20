疫下停辦兩年穗花市重開 年味回歸 街坊嘆 只見人海不見花海亦開心

買手作風車、戴兔子頭箍、穿漢服打卡，熟悉的年味回來了。昨日西湖路與北京路的「百年花市」越秀西湖花市開鑼，現場人流絡繹不絕，茶飲店大排長龍。今年的主牌樓「嶺南第一樓」和兔子裝置吸引大批民眾打卡。沿路不少人都慨嘆很久不見如此熱鬧的場面，「疫情終於過去啦」。

這個廣州最具代表的傳統花市，過去兩年因疫情停辦。特意帶兒子來行花市的黃女士表示，雖然不是住在越秀區，但十多年來都習慣行這個花市，特別是今年疫情管制放開，特地來感受過年的氣氛。「幾年無出來，睇人多過睇花，睇唔到花！人流與疫情前差不多咁旺。」暫未有收獲的她稱，今年因疫情和整體經濟影響收入，買年貨會「睇住使」。

黃女士：疫情影響收入

買年貨要「睇住使」

帶子女來逛花街、收獲頗豐一袋二袋的李女士表示，上一次逛花市是2020年，沒有辦完就因為疫情取消了，「今年特別熱鬧，花了幾百塊錢買花和自嗨鍋煲仔飯」。美中不足的是感覺今年賣花的檔口比較少，「感覺以前3條街有兩條半都是花，今年感覺規模好小，只有半條街」。

疫前兩條半花街 今規模縮至半條

央視報道，文化和旅遊部表示，國內旅遊抽樣調查統計結果顯示，2022年國內旅遊達25.30億人次，按年比減少7.16億；旅遊收入2.04萬億元人民幣，減0.87萬億。業內人士預計，旅遊行業顯著復蘇或體現在二季度。

明報記者 沈燕媚

（新冠疫情）