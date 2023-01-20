衛健委：全國發燒急診重症3高峰已過 普通門診99.5%非新冠 農村防疫當前重中之重

就1月8日實施新冠病毒感染「乙類乙管」措施後內地醫療機構情况，國家衛健委醫療應急司司長郭燕紅會上稱，新冠感染者醫療救治總體平穩有序，日常診療服務在逐步恢復。

內地發燒門診的就診人數，在去年12月23日達到峰值，之後持續下降，到本月17日較峰值下降了94%，已經回落到去年12月7日前的水平。急診高峰就診人數在本月2日達到峰值，之後持續下降，在17日較峰值下降了44%。在院陽性重症患者人數在本月5日達到峰值之後持續下降，在17日較峰值數量下降了44.3%。

發燒門診就診人數 較峰值降九成

急診重症各降四成

同時，內地普通門診也在逐步恢復，新冠患者比例在逐步降低，至1月17日，非新冠患者達到99.5%。住院患者手術量在去年12月9日至12月31日呈現下降趨勢，元旦後呈現穩步提升態勢，本月17日比去年12月7日住院手術量已上升逾20%，反映醫療機構正常醫療服務正得到恢復。

住院手術量增20% 顯常規醫療恢復

國家衛健委新聞發言人米鋒表示，農曆新年臨近，很多民眾踏上回鄉路，官方正多措並舉，做好節日疫情防控，關心困難群眾生產生活，豐富物質文化供應，做好春運出行保障。米又稱，農村地區是當前疫情防控的重中之重，要抓好防疫體系運轉，統籌各種醫療資源，保障好群眾的就醫用藥需求，做好老人兒童等重點人群管理，補齊農村地區疫情防控的短板。

交通運輸部應急辦副主任周旻強調，回鄉過年、探親訪友、旅遊觀光等出行需求集中釋放，民眾考慮到疫情，今年自駕出行將佔主流，約佔各種出行方式的六成以上。交通部呼籲廣大司機出行前要做好行程規劃和健康監測，盡量錯峰出行，少去人員密集場所，勿帶病出行。

專家：農村感染高峰將持續至3月

《中國新聞周刊》昨引述中疾控前主任、中科院士高福稱，城市感染高峰已過，但偏遠農村地區由於民眾返鄉，可能會出現感染高峰。高預測，農村這波感染高峰將持續到3月份，新春期間因防疫呼籲較多，人們可能還相對注意。春節一過，民眾一放鬆防控意識，2月至3月可能還會出現一個小的感染高峰。

高福表示，Omicron毒力下降，惟終究還是新冠病毒，還沒下降到可當成「疫苗」來看，「狼還是要吃羊的」，高危人群還應特別注意。高指出，XBB.1.5有着明顯的免疫逃逸，幾乎相當於一個全新病毒，如果3、4月XBB在內地最終流行開來，從疫苗和免疫角度，可能民眾會再感染一次。

綜合報道

（新冠疫情）

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