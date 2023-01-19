季風書園老闆妻求助 稱淪警「人質」逼夫返國

謝芳在微信公眾號「季風微讀圈」發文（已被刪除）指，她在去年1月從美國回上海照顧病母。之後因疫情封控在家，解封後原定去年8月返回美國，與丈夫和兒女團聚。但到了浦東機場後被邊檢處攔下，指她違反出入境管理法規定和危害國家安全。此後，上海公安多次找她談話，問及丈夫于淼是否在2022年上半年，在美國用筆名發表過什麼文章。

指當局調查夫海外發表文章

謝芳表示，對於這些情况聞所未聞，但每一次談話，她都按要求傳話給于淼。而于淼則完全否認這些對他的懷疑。謝芳強調自己對丈夫的事既不知情，也從不參與，包括以往從沒過問或參與過季風書園活動。謝芳說，公安又明確告知她是無辜的，只要丈夫回國接受調查，就能換回她的出境自由。

上海公安：電話上不方便答覆

「丈夫是兩個未成年女兒的境外唯一監護人，如果撇下孩子們回國，卻面臨夫妻二人都被限制的情况，那我們家庭豈不就此崩塌？」她懇請有關部門早日恢復她的自由，即使要繼續限制出境權利，也要出示正式法律文書和執法依據，讓她有憑據通過法律以及其他方式申訴。

上海季風書園由曾在上海社科院從事研究工作的嚴搏非於1997年創辦，書店以「獨立的文化立場，自由的思想表達」為辦店宗旨。除了賣書，還舉辦講座等活動，是許多知識分子與青年人的文化空間，具有廣泛社會影響力，曾更被視為上海市的文化地標之一。

2013年，于淼注資300萬接手書店。隨着內地政治氣候變化，季風最後兩間書店在2018年，分別因不再獲業主續租、新房東不願出租以及向官方申請「圖書經營許可證」不獲批而關閉，于淼在第二年赴美國攻讀政治學碩士。

上海市公安局宣傳處人員昨回應本報查詢稱，電話上不方面答覆，要求把記者證、採訪內容傳真給局方，惟記者追問對方傳真電話號碼時，隨即遭掛斷。

明報記者