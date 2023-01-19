習近平視像慰基層 強調三年嚴格防疫正確

央視新聞聯播昨晚播出時長近27分鐘的報道，習近平在人民大會堂東大廳，同黑龍江、福建、新疆、河南、北京、四川等地基層視像連線，政治局常委李強、蔡奇、丁薛祥陪同。習近平表示往年此時「我都要到基層走一走」，今年採取視像連線的方式，看的地方更多，東西南北中都有。

報道指，習近平十分關心新冠疫情防控和患者救治工作，他首先同哈爾濱的醫院視像連線，詳細詢問防控措施優化調整後發燒門診接診、重症救治、藥品配備和患者康復等情况。習稱，現在疫情防控進入新階段，依然處在吃勁的時候，防控重心已經從防感染轉移到醫療救治上來。

與醫護長者對話 稱特別關心老年朋友

在和福州市社會福利院長者和護理人員對話時，習也着重關注疫情防控和長者疫苗接種情况，表示這一波疫情雖然毒性有所減輕，但傳播更快、傳染性更強，對長者風險很大，「我特別關心關注老年朋友」。