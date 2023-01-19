就任民進黨新主席 賴清德：務實認定台灣主權獨立

稱續站穩「四個堅持」 走蔡英文兩岸路線

民進黨新聞稿披露，賴清德表示，過去民進黨追求的目標是民主，對抗的對象是過去專政獨裁的國民黨，未來面臨大陸的威脅，他就任後提出新使命就是要「守護台灣，促進民主、和平、繁榮」，具體方針就是「拚經濟、顧民生、強國防、保和平」。賴強調，會持續站穩「四個堅持」，即「堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國主權與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」。

朱立倫稱賴若續推動台獨 違全民意願

賴清德過去主張自己是「務實的台獨工作者」，近日又拋出「和平保台」，民進黨的兩岸論述備受關注。中央社報道，國民黨主席朱立倫昨喊話賴清德要對外界說清楚，稱民進黨若持續推動台獨，就是違反全民「希望維持中華民國和平安定現狀」的意願，同時推動台獨也會傷害區域和平，而什麼是務實的台獨工作者，賴清德必須給全民的答案。

對此，賴清德再次重申，「（務實的台獨工作者）就是務實地認定台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要，中華民國主權和中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定」。

賴稱打破兩岸僵局 非台灣獨力能成

針對如何化解兩岸歧異，賴清德稱國際社會一般認為兩岸僵局是因為大陸對台灣文攻武嚇、改變台海現狀使然，「在這種狀况下要打破僵局，恐非台灣獨力為之就能成功，必然要雙方（努力）」。賴清德說，他非常希望大陸能以蒼生為念，如果中共能轉念，相信很多事情都迎刃而解。