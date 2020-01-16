王滬寧入選政協 將接替汪洋任主席 統戰部長石泰峰有望任第一副主席 多名「團派大將」入列退二線

新一屆委員數多14人 非中共委員佔六成

習近平在中共二十大後連任第三屆黨總書記，今年3月初將首次召開的第十四屆全國人大、政協會議（兩會）。據官媒《人民日報》公布的名單，新一屆政協委員共2172人（比前一屆多14人），中共界別99人；其中，中共黨籍委員852名，佔39.2%，非中共委員1320名，佔60.8%。56個民族都有人選進入全國政協。平均年齡56.6歲。大學以上學歷2037名，中國科學院院士、中國工程院院士共125名。

依照以往政治慣例，全國政協主席為中共政治局常委擔任，其他副主席包括分管相關領域的中共委員及其他各民主黨派、港澳等代表出任。

王滬寧歷3名總書記 被稱「三朝元老」

現年67歲的王滬寧自中共十六大擔任中央委員至今，已陪伴包括江澤民、胡錦濤和習近平3名總書記。王滬寧是政治學者出身，40歲從上海的復旦大學法學院院長進京任職，以幕僚身分從政，在中共最高智囊機構中央政研室，擔任主任長達18年。王是江澤民「三個代表」、胡錦濤「科學發展觀」及「習近平思想」的主要總結論述者，在民間被稱為「三朝元老」。依照官場慣例，王滬寧將在今年全國兩會期間，接替汪洋出任全國政協主席。

王前日晤宗教界團體 證已接大統戰工作

石泰峰在二十大後就任中央書記處書記，是有史以來地位最高的統戰部長。依照慣例，料將出任政協第一副主席。前日，王滬寧出席全國性宗教團體負責人迎春座談會，石泰峰也一同出席。據新華社報道，王滬寧表示，宗教團體是黨和政府團結聯繫宗教界人士和信教群眾的橋梁紐帶，黨和政府一直高度重視同宗教界人士的團結合作，各地區各有關部門要一如既往支持宗教團體工作，幫助解決實際困難。這也顯示，王滬寧已接手政協的「大統戰」工作。

在十三屆政協中，政協副主席共24人組成，11人為中共黨內人士，3人來自港澳，1人是宗教界，9人為民主黨派和工商聯領袖。這次卸任者佔70%（見另稿），若按原架構，將有17名新的副主席接替。

在官方公布的名單中，副總理胡春華、人大副委員長沈躍躍、最高法院院長周強等「團派」舊臣在列。此外，還包括國務委員王勇、新任國台辦主任宋濤及央行行長易綱、科技部長王志剛、交通運輸部長李小鵬（已故全國人大委員長李鵬之子）、國稅總局局長王軍等現任或卸任的正部級官員。這些中共界別的新任政協委員，料將出任副主席。由於副主席通常採用「分肥制」，其他的空缺則由民主黨派等界別佔據。

胡春華現年59歲，曾是胡錦濤時代的明日之星。2018年他出任國務院副總理，在4名副總理中排名第3，主要分管農業和扶貧等工作。在中共二十大上，胡未能進入政治局，這次進入政協，退居二線。

明報記者

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