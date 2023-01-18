布林肯2．5訪華 外交部：歡迎

法新社周二（17日）引述美國官員證實，布林肯將會在2月5日至6日到訪中國，其間與布林肯主談的是中國新任外交部長秦剛。報道指，布林肯此行將會談及台灣、烏克蘭、中國迅速發展核力量、高科技出口限制和人權等問題。

就布林肯訪華一事，外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上表示，中方歡迎布林肯訪華，中美雙方正就有關具體安排保持溝通。汪文斌說，中方始終按照國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係，也希望美方樹立正確的對華認知，堅持對話而非對抗，雙贏而非零和，與中方相向而行，落實兩國元首達成的重要共識，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

劉鶴今晤耶倫 商經濟金融政策協調

另根據商務部官網消息，國務院副總理劉鶴今天（18日）將在瑞士蘇黎世與美國財長耶倫（Janet Yellen）舉行雙邊會談。兩人過去雖然通過電話，但今次卻是首次面對面會談。商務部發言人表示，中美經貿團隊保持良好溝通。此次會面是為落實兩國元首去年於峇里島G20峰會達成的重要共識，加強宏觀經濟和金融政策協調。