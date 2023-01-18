粵「索馬里高速」 碰瓷黨橫行 警年關前收網 四市拘61人搗9集團

農曆年關將近，不少民眾反映在返鄉途中遭遇敲詐。綜合極目新聞、《瀟湘晨報》等內地媒體報道，敲詐者以「碰瓷」方式在高速公路上作案，涉案路段包括廣州、茂名、東莞等廣東多地。為了避免敲詐，更有返鄉司機在私家車尾貼上警告標語：「碰瓷遠離，窮人返鄉；要錢沒有，要命一條；刀已備好，不信來試。」

砂紙偽造撞車痕迹 抱骨灰盒佯赴喪

據江門公安發布的案例介紹，「碰瓷黨」一般會事先租賃名車，提前準備假車牌、絲帽、骨灰盒、砂紙、收款二維碼（QR Code）等作案工具。作案前，他們先更換假車牌，在多條高速公路上行駛並尋找作案目標，發現目標車輛後先駕駛車輛靠近，然後向目標車輛扔絲帽以發出響聲，造成「碰撞」假象，再逼停目標車輛；下車後趁事主不注意，再用砂紙摩擦事主車身偽造碰撞痕迹。

為達到敲詐勒索目的，疑犯聲稱車上人員抱着骨灰盒要趕回家辦喪事，向事主索要錢財。事主為趕時間，或覺得在高速公路上報警處理事故麻煩，一般就範「私了」，金額在數千至上萬元人民幣不等。犯罪團伙得手後駛下高速公路，在僻靜處更換其他車牌，並在不同商店套現。

事主稱遇「寶馬」射鋼珠 遭拉車門勒索

一名網民稱，在佛山高明荷城廣台高速公路往更合鎮方向行駛時，遭一輛「寶馬」以彈弓彈射鋼珠的方式逼停。車主被迫將車停到應急車道後，兩人從寶馬車下來拉車門，惟該網民反鎖車門並稱要報警，「碰瓷」者才離開。

自去年12月底，包括佛山、惠州等廣東多地警方，已調查多宗「索馬里高速」案件並扣查多名疑犯。有見及此，廣東省公安廳上周五（13日）召開全省公安機關視像會議，動員全省公安機關在農曆新年前開展社會治安「大掃除」統一行動，嚴厲打擊高速公路「碰瓷」等行為。

輿論質疑涉地方保護傘 促查背後勢力

近日，江門市局出動約200名警力，在廣州、茂名、清遠、東莞等地展開「1•02」高速公路「碰瓷系列」收網行動。截至上周六（14日）拘捕疑犯61名，搗破9個犯罪集團，繳獲6輛作案車輛、28副假車牌、1個骨灰盒、32部手機、28張銀行卡和一批絲帽。

北京律師劉凱分析稱，「索馬里高速」疑犯可能涉嫌詐騙、以危險方法危害公共安全及黑社會性質組織犯罪等多種不同罪名。輿論也質疑這種犯罪形式能持續多年，背後可能涉及部分地方執法人員徇私枉法，甚至與犯罪者有利益來往，促請當局調查背後勢力。