學者指短期內難逆 倡經濟改革促生育

衛健委去年料十四五負增長

中國人民大學人口學系主任楊凡此前在《中國新聞周刊》撰文，探討中國人口負增長下的影響及應對。文章指出，人口負增長的出現是經濟社會發展的結果，在短期內很難逆轉。面對未來中國人口負增長這一無法避免的趨勢，他提出多項應對建議，包括提高勞動參與率，穩定勞動供給；提高勞動力素質，推動創新，加快轉變經濟發展方式，加快建設與人力資源相匹配的產業體系；降低人口流動成本，完善人口流動政策體系，實現勞動力在全國範圍的有效配置；充分利用國內國際市場，促進生產和消費均衡；實施積極的生育支持措施，提高優生優育服務水平；完善統籌城鄉社會保障制度，積極應對人口老齡化等。

專家促保障女性產後工作

澳洲維多利亞大學研究員彭秀健向法新社表示，由於一胎政策施行數十年之久，中國人已習慣小家庭；「中國政府必須找出有效政策來鼓勵生育，否則生育率會下滑得更低。尤其需要解決女性生育後工作缺保障的問題。」