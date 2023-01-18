內地61年來首錄人口收縮 學者：早官方預期9年 統計局料持續

明報記者 王佩凡

國家統計局數據顯示，去年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰，是1950年來出生人口首次跌破千萬，出生率連續3年跌破1%。死亡人口1041萬人，人口死亡率為7.37‰，人口自然增長率為-0.6‰，進入負增長區間。

出生率連續3年跌破1%

長者佔全國人口15%

中國的出生率歷經3波生育高峰，自1987年達到23.33‰的高峰後開始逐年下滑，儘管當局放寬生育政策，包括單獨二孩、全面二孩、全面三孩政策實施以來，出生率曾經短暫提升，然而後勁並未持續，2020年跌破10‰，2022年進一步下滑到6.77‰，創歷史新低。且自2000年以來，中國淨增人口總數跌破1000萬，近3年來，尤其在新冠疫情衝擊之下，中國2020年至2022年3年間人口淨增長總數僅為167萬，不及2019年人口淨增長總數的二分之一。同時，中國人口老齡化程度也在逐漸加深，65歲及以上人口佔全國人口的14.9%。

社會學教授王豐接受《紐約時報》採訪表示，「從長遠來看，我們將看到一個世界從未見過的中國」，中國將不再擁有年輕有活力且不斷增長的人口，「我們將認識到，中國是一個老齡化和人口萎縮的國家」。

學者指數年政策基於錯數據

料製造業面人力短缺

長期關注中國人口政策的美國威斯康星大學研究員易富賢對BBC中文網稱，該數字表明中國正面臨「前所未有的人口危機」。「因為人口減少比官方預期提前了9年，這意味着中國過去幾年的許多政策制定都是基於錯誤的人口數據。」他說，中國需要大幅改變許多社會和經濟政策，如果政府不採取行動，許多製造業都會面臨人力資源短缺，並受產業轉移威脅。

BBC中文網同時引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院教授張保羅（Paul Cheung）指出，中國有「充足的人力資源」和「充裕的準備時間」來應對人口挑戰。

國家統計局局長康義在會後接受採訪時表示，人口負增長是經濟社會發展到一定階段以後的結果，很多國家也都在走這個路。他同時指出，出現人口負增長的原因，主要還是由於新出生人口正在減少：生育意願下降、婚育時間推遲、育齡婦女人口下降，導致了新出生人口減少；再加上人口老齡化，導致了人口負增長。

統計局：勞動力與產業匹配

康義同時表示，人口負增長趨勢應該會延續，但並毋須急於擔心，因為人口最主要問題在於人口總量、人口結構與產業體系是否匹配。他說：「我們現在勞動力的總供給還是大於需求，並不是說人口總數減少，人口紅利就沒了，我們勞動力的素質還在提高，和我們的整個產業相匹配，這樣就是一個好的勞動力的供給轉化。」

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