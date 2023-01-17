連戰新書揭陳水扁中槍後曾兩赴探望遭拒

《連戰回憶錄》由連戰親著，分上下兩冊，內容包括連戰半世紀為兩岸和平奔走詳實紀錄，並還原「胡（錦濤）連會」、「習（近平）連會」歷史現場，此外還收錄北大演講等重要演講全文，以及2004年「319選前之夜」原先預備講稿，書中同時披露連戰對兩岸關係的最新見解。

針對「319槍擊案」，連戰在書中指出，中選會競選活動規定到晚上10時截止，但陳水扁、呂秀蓮的電視談話從半夜在全台電子媒體上放送到次日投票，繼續進行選舉操作，封鎖陳水扁「並不嚴重」的病情，在扁失蹤的9個多小時，故弄玄虛，讓外界揣測，並任令各地造謠生非。而他召開記者會嚴厲譴責槍擊案，並宣布停止一切競選活動時，媒體不斷追問槍擊對選舉影響，他心中對選情感到有股陰影。

扁稱當時已停競選活動故婉拒

陳水扁昨透過新聞稿回應稱，感謝當時國民黨候選人連戰、宋楚瑜分別到正副總統官邸表達對「319槍擊案」的慰問之意。但考量雙方陣營當時既已宣布停止競選活動，有眾多媒體在場的探視可能有所不便而予以婉拒。