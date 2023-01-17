美售台「火山佈雷系統」 輿論憂變「地雷島」 台軍：謠言

聯合新聞網報道，地雷具有造成不特定人員傷亡的特性，在國際上早被視為高度不道德武器，1997年100多個國家簽署加入反地雷的「渥太華公約」。「火山佈雷系統」（Volcano）是冷戰時代產物，在多國簽署「渥太華公約」後，系統曾被封存廿年，直到2014年烏克蘭克里米亞爆發戰爭後，美軍於2017年重啟這項系統。

媒體稱地雷不道德武器 有專家稱易傷平民

上述佈雷系統包括14輛地雷撒佈車及M87A1戰防雷等，系統最大特色可快速佈雷，且相較於傳統地雷，該系統所使用的戰防雷具三模式自毁設置。這項軍售案牽動台灣社會敏感神經。除在野黨立委發聲反對外，中研院士朱雲漢也在《天下雜誌》專欄撰文提醒，重型車輛仍會引爆戰防雷，一樣傷害無辜，台灣民眾應覺醒，絕對禁止在台使用地雷，更不允許部署地雷的武器踏上台灣，「美國正準備將台灣烏克蘭化。」

2006年台灣推動「殺傷性地雷管制條例」立法，促成金馬加速排雷。幕後推手包括伊甸基金會、金門前立委吳成典和因地雷失去一條腿的金門民眾李錫盛。對此軍售案，吳成典說，「到你們家去佈雷，你說可以嗎？這太瘋狂了。」他說，身為台灣人，不該讓這樣事發生，否則一定會是台灣的悲劇，就跟他們當年在金門要把地雷全面清除一樣，都是讓子孫承擔。

作為雷傷的受害者，李錫盛激動地說，「我很反對、超級反對」，因為地雷都是傷到自己的同胞與軍人，沒辦法傷到敵人。他說，早期金門是前線，當時是軍管時代，嚴格限制民眾禁入雷區；現在台灣到處都有人，如果真的佈雷，後果不堪設想。

台陸軍：部分人士錯誤解讀

台陸軍司令部昨回應指出，部分人士錯誤解讀，傳散「美國強迫採購」、「違反渥太華公約」、「全台將佈滿地雷」等謠言，令敵人竊喜而傷民心士氣，陸軍深表遺憾。 陸軍表示，戰時運用「火山佈雷系統」，可有效反制兩棲快速登陸，於敵登陸突破口及預想機動路線等，迅速實施「有限、機動及精準」佈雷，非廣區域佈設、且可有效防敵武力進犯。

（綜合報道）