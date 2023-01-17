贛鷹潭市公告原表功 誤揭各級養老金差距懸殊

官方的微信公眾號「鷹潭社保」於上周五發布今年1月「全市退休人員養老金已發放」的通告，文中詳列三種退休人員的養老金發放總額，包括：為7.55萬名企業退休人員發放1.79億元（人民幣，下同），為1.36萬名機關退休人員發放6,909萬元，為13.78萬名城鄉居保退休人員發放2,854萬元。

機關退休人均5000元 高城鄉居民25倍

文章原本為宣揚該局工作人員認真負責，在過年前完成工作，不過細心的網民據此算出機關事業單位、企業、居民三者的養老金差異。發現機關退休的長者人均養老金有5,080元之多，企業退休人員次之，人均有2,368元。最少的是城鄉居保人員，每個月只有207元。依照數據，機關人員退休待遇是企業的2倍多，是城鄉居民的25倍。

懸殊的退休待遇引發輿論關注，微博網民「我是西蒙周」在轉發該消息時發帖指出：「鷹潭社保的這篇公眾號消息，一不小心，觸發了很多人的心中之痛。不少差距方面的事實早已存在，有的甚至在進一步無情地加劇，鷹潭社保表功一樣地發布了此條消息，殊不知捅破了一層窗戶紙！ 」

也有網民認為，不同崗位養老金的懸殊待遇，也可以說明當下為何仍有大量年輕人總是設法進入體制。前天下午，鷹潭社保的公告已被刪除。