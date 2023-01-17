東北抗疫嚴重缺藥 醫生：像打仗沒武器

滬檢測機構：九成送檢仿製藥無有效成分

據「上觀新聞」報道，上海檢測機構「新泊地」指出，自上月上旬開始不斷收到全國多地寄來的送檢樣品，高峰時一天近200份，初期大多為貿易公司送檢，而檢測結果顯示送檢的仿製藥基本含有「奈瑪特韋」。但此後隨着個人送檢的仿製藥愈來愈多，不含有效成分的檢測結果也跟着增加。

Paxlovid自去年2月獲批在內地上市，但其不僅價格高，供應量也少，有「黃牛」開價一盒數千，甚至上萬元人民幣，不少民眾轉買數款來自印度，被稱為「藍盒」、「綠盒」的廉價仿製藥。報道指，仿製藥的購買渠道儘管較為隱秘，但在微信圈群和一些電商平台上，印度仿製藥的購買信息仍能很容易獲取。

東北有醫生從老撾購仿製藥治病人

此外，內地多個大城市近期陸續宣布已過疫情高峰期，但東北地區至今醫療資源緊張，醫院缺藥情况嚴重。據《中國新聞周刊》報道，在吉林省一家三甲醫院，到1月初，仍很難開出輝瑞新冠口服藥Paxlovid，為了救治病人，有醫生甚至從老撾自購仿製藥，以解燃眉之急。直到最近一周，缺藥情况才有所緩解。

報道指，早在去年12月初，吉林的新冠感染人數就開始激增。重症高峰大約在去年12月16至17日開始顯現。當地最大的問題是缺藥，早期醫院連退燒藥都開不出來，現在也只有很少的Paxlovid供應，阿茲夫定也不充足。該院急診科主任形容說，「沒有抗病毒藥，就好像你去打仗沒有武器一樣」。

（新冠疫情）