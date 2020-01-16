美加等赴華須核酸陰性 入境將抽查 副外長謝鋒批外國入境無理設限 指中國老百姓很有意見

登機前48小時檢測 航空公司須檢查

中國去年12月27日公布，今年1月8日起不再要求入境者做落地核酸檢測及強制隔離，而是要求登機前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華，毋須向中方申領健康碼。全球多國的中國使領館分別在前日及昨日發布《關於前往中國旅客疫情防控要求的通知》，今天起赴華航班的航空公司將會負責查驗旅客登機前48小時內核酸陰性證明，中國海關亦會在旅客入境時對證明進行抽查。該通知同時整理了《前往中國旅客疫情防控指南》及核酸檢測證明要求，要求遵照執行。截至目前，已發表上述通知的中國駐外使館，包括駐美國、日本、韓國、新加坡、加拿大等。

中國自月初放寬入境政策後，美國、日本、韓國等則開始對從中國出發旅客實施限制，包括入境後須做核酸檢測或提交核酸檢測陰性證明。針對日韓兩國帶有「歧視性」的入境限制，中國政府以暫停核發日韓公民口岸簽證以及72/144小時過境免簽，作為反制措施。

日媒：華向日韓有限度發公商務簽證

不過，日媒《產經新聞》昨引述一名中國官員透露，為盡可能減少人員往來的負面影響，中國政府有限度向日韓公民核發公務及部分商務簽證，但尚未公布有關簽證核發的標準。報道稱，有可能同意核發簽證的對象是任意決定的。

另據中新社報道，昨天在北京舉行的「2023宏觀形勢年度論壇暨第4屆中國智庫國際影響力論壇」上，謝鋒發表主旨演講時，不點名批評美國對華無理設限。他表示，開放是共贏，打開大門的中國和張開懷抱的世界都從中獲益良多。他指出，開放是雙向的，不能一邊要求別人開放，一邊關上自己的大門，這種做法自相矛盾，損人不利己。競爭應該是公平的、合理的，是你追我趕，而不是你死我活。科學技術是人類的共同財富，不是地緣博弈工具，將科技問題政治化武器化意識形態化，人為阻斷科技交流合作，最終只會造成科技進步的停滯和自我封閉落後。

謝鋒：反制對華歧視國家理所當然

謝鋒還提到，中國近期因時因勢優化調整疫情防控政策，進一步打開開放大門，不僅為中國經濟企穩回升鋪平道路，也為世界經濟復蘇注入新的動能，受到國際社會的普遍歡迎。中國在疫情嚴重時加強管控，一些國家要求中國開放；中國開放人員往來後，它們反而對中國無理設限。中國老百姓對此很不理解、很有意見。他質疑道，「這些國家到底想幹什麼？對於那些不顧科學事實，大搞政治操弄，對華採取歧視性措施的國家，我們開展對等反制理所當然」。

（綜合報道）

（新冠疫情）

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