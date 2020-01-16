唯一候選 賴清德當選民進黨主席 得票率99.65%投票率17.59% 賴：贏回人民信任的開始

民進黨於去年「九合一」選舉大敗，總統蔡英文宣布辭去黨主席一職。賴清德成民進黨黨主席唯一候選人，可望在18日接任黨主席，任期到2024年5月20日。

18日上任 任期至2024

綜合中央社等台媒報道，賴清德昨日上午前往設於台南市南區南都里活動中心的投開票所投票，抵達時不少民眾拍手歡迎，還有支持者在現場拉起支持賴清德競選總統的橫額，高呼口號為他加油，賴清德在投票後走出投票所，與現場民眾一一擊掌致意才離開。

賴清德投票後接受媒體聯訪表示，民進黨雖然在去年11月26日的選舉遭逢失敗，但大家不能失志，他有意扛起重整民進黨旗鼓的重任，希望黨員踴躍投票，大力支持。賴清德還說，昨天天氣好，而目前民進黨處境也比較艱辛，希望黨員能共體時艱，讓投票率比以往來得好，向台灣社會展現團結力量，也展現對未來台灣新使命的承擔。

總統蔡英文昨日一早就赴新北市秀朗國小投票，面對媒體提問未回應，僅揮手致意。將於18日卸下代理黨主席職務的高雄市長陳其邁在完成投票後表示，未來一年，包括黨務革新及政務推動都需要黨政合作，讓民進黨能引領台灣社會進步，所以新任黨主席非常重要，希望所有黨員趁着黨政需要大力改革、推動台灣進步價值時，都能踴躍投票，用實際行動參與黨內民主。

投票率較2019年16.9%略高

民進黨黨主席補選投票於昨日下午結束，賴清德同額選舉成功當選。民進黨代理秘書長林鶴明晚間召開記者會，公布黨主席補選的選舉結果。

林鶴明指出，這屆黨主席補選選舉投票的總選舉人數238,664，投票率為17.59%，投票數為41,989票，其中有效票為41,840票，無效票為149票。1號候選人賴清德得票數41,840票，得票率99.65%。相關選舉結果將經1月18日中執會確認通過後公告，並於當日下午舉行黨主席就職交接典禮。

2005亦等額選舉 投票率逾19%

2008後均多人角逐

相較2019年黨主席選舉時投票率16.9%，這次補選投票率略高。從2008年以來，黨主席選舉都是多人角逐；同為同額選舉的歷屆黨魁選舉，2005年第十一屆第一次補選的投票率為19.73%，該屆由蘇貞昌以99.71%當選。

陳其邁在facebook發文表示，黨主席補選順利結束，恭喜賴清德成為新任黨主席，帶領民進黨繼續打拚、推動改革，引領台灣社會的進步。他期待在新任主席賴清德帶領下，民進黨能用最短時間重整隊伍、全力衝刺，成為堅定守護台灣，鞏固民主，促進自由和平與繁榮的重要角色。

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