世衛：華新一波流行似他國 冀中方保持透明度

衛健委報染疫住院死亡近6萬

美媒：死亡總數或更高

據國家衛健委官網消息，馬曉偉與譚德塞一致同意繼續加強疫情防控技術交流合作，共同維護全球衛生安全。馬曉偉表示中國最早鑑別出病原體並分享基因序列，同世衛建立技術交流機制。中方將一如既往支持世衛發揮作用，團結國際社會一道抗擊疫情；譚德塞高度讚賞中國政府應對新冠疫情所作努力，感謝中方與世衛長期交流疫情技術、分享疫情信息數據。

國家衛健委前日公布數據顯示，去年12月8日至今年1月12日，內地新冠病毒感染在院死亡病例59,938宗。「美國之音」指出，這一數字僅指在醫療機構死亡人數，死亡總數可能更高。而世衛聲明稱，正分析涵蓋去年12月初至今年1月12日的信息，以便更好了解流行病學情况和這一波疫情在中國的影響；聲明並表示「報告數據表明，病例數、住院人數和需要重症監護的人數都有所下降。世衛組織要求對各省的數據進行更詳細的細分」。聲明還提到，中國最新疫情的流行病學與其他國家情况相似，Omicron變種引起的感染迅速而強烈，尤影響長者或有基礎病的人。

上周三的例行發布會上，譚德塞指出，自2022年2月以來，各國向世衛通報的每周新冠死亡病例數已下降了近90%；但從去年9月中旬開始，該數字就一直停留在1萬至1.4萬這個區間。譚德塞表示，鑑於中國的新冠相關死亡人數報告不足，幾乎可以肯定的是上周全球通報的死亡病例被低估。

（綜合報道）

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