為政績逼車企虛報產值 創始人舉報縣委書記

【明報專訊】山東省電動車品牌雷丁汽車創始人李國欣前日實名舉報山東省濰坊市昌樂縣委書記王驍，稱其為彰顯地方政績，逼雷丁汽車虛報企業工業產值及銷售產值，涉及金額近50億人民幣。山東省前晚成立省市有關部門組成的聯合調查組，調查核實有關情况。惟昨日翻查雷丁汽車官方帳號，已不見舉報信相關內容。
虛報工業銷售產值逾50億
據中新社旗下「中新經緯」報道，前日晚間，李國欣實名舉報昌樂縣委書記王驍，稱其為彰顯地方政績，自2022年3月起，逼迫包括雷丁汽車等當地大企業虛報企業工業產值和銷售產值，虛報金額達數百億，單是雷丁汽車從2022年3月至12月間，便被迫虛報企業工業產值及銷售產值達46.83億元（人民幣，下同，約54.64億港元）。當晚，官方「濰坊發布」微信公眾號回應稱，山東已成立省市有關部門組成的聯合調查組，進駐昌樂縣調查核實有關情况，依法依規處理。
另據《上海證券報》報道，2019年1月，雷丁汽車收購野馬汽車後，成為濰坊市唯一具有新能源汽車資質的企業，李國欣當時稱，這是在昌樂縣政府為企業提供13億元擔保貸款的協助下完成。2021年4月，雷丁汽車第一輛新車芒果在昌樂縣生產，並在同年取得了3萬輛訂單的成績。
縣政府未續擔保貸款
逾30億融資泡湯 陷停工停產
但2022年7月，該筆擔保貸款陸續到期後，昌樂縣並未幫忙續貸。李國欣說：「近半年以來我多次求縣委書記王驍幫助，甚至提出只要企業能活下來，我願意把企業的一半股份無償轉讓給政府，幫助解決企業的貸款問題，但到現在依舊沒有得到王書記的任何答覆。」
此外，雷丁汽車此前已通過外部投資機構得到32億元融資支持，但昌樂縣政府一直不願提供抵押物續貸支持，極大影響投資機構信心。「截止到今天（14日），融資的資金並沒有按照約定如期到位，王驍書記既不給我們貸款，也不給我們一個退出方案，直接將我們逼到了停工停產的絕境。」
去年10月起，陸續有經銷商表示雷丁汽車收到全款後不發車，此事已有一年之久。另一方面，雷丁汽車中高層從去年5月開始申請主動減薪，希望與企業共渡難關，有員工表示，目前企業等待的是一筆救命錢。本報記者昨嘗試撥打雷丁汽車聯繫電話，均無人接聽。