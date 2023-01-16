為政績逼車企虛報產值 創始人舉報縣委書記

虛報工業銷售產值逾50億

據中新社旗下「中新經緯」報道，前日晚間，李國欣實名舉報昌樂縣委書記王驍，稱其為彰顯地方政績，自2022年3月起，逼迫包括雷丁汽車等當地大企業虛報企業工業產值和銷售產值，虛報金額達數百億，單是雷丁汽車從2022年3月至12月間，便被迫虛報企業工業產值及銷售產值達46.83億元（人民幣，下同，約54.64億港元）。當晚，官方「濰坊發布」微信公眾號回應稱，山東已成立省市有關部門組成的聯合調查組，進駐昌樂縣調查核實有關情况，依法依規處理。

另據《上海證券報》報道，2019年1月，雷丁汽車收購野馬汽車後，成為濰坊市唯一具有新能源汽車資質的企業，李國欣當時稱，這是在昌樂縣政府為企業提供13億元擔保貸款的協助下完成。2021年4月，雷丁汽車第一輛新車芒果在昌樂縣生產，並在同年取得了3萬輛訂單的成績。

縣政府未續擔保貸款

逾30億融資泡湯 陷停工停產

但2022年7月，該筆擔保貸款陸續到期後，昌樂縣並未幫忙續貸。李國欣說：「近半年以來我多次求縣委書記王驍幫助，甚至提出只要企業能活下來，我願意把企業的一半股份無償轉讓給政府，幫助解決企業的貸款問題，但到現在依舊沒有得到王書記的任何答覆。」

此外，雷丁汽車此前已通過外部投資機構得到32億元融資支持，但昌樂縣政府一直不願提供抵押物續貸支持，極大影響投資機構信心。「截止到今天（14日），融資的資金並沒有按照約定如期到位，王驍書記既不給我們貸款，也不給我們一個退出方案，直接將我們逼到了停工停產的絕境。」

去年10月起，陸續有經銷商表示雷丁汽車收到全款後不發車，此事已有一年之久。另一方面，雷丁汽車中高層從去年5月開始申請主動減薪，希望與企業共渡難關，有員工表示，目前企業等待的是一筆救命錢。本報記者昨嘗試撥打雷丁汽車聯繫電話，均無人接聽。