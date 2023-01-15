司法部長唐一軍當選江西省政協主席

昨日司法部官網的「部領導介紹」仍顯示唐一軍是黨組書記、部長，亦兼任中央全面依法治國委員會委員兼辦公室副主任等職，預料他很快卸任。唐一軍本月9日已轉任江西省政協黨組書記，有傳這次調動是因其身體原因，而退居二線。

全國多個省份近期進入兩會時間，上海、天津、河北、江西、廣東、福建等地新屆政協主席亦陸續出爐。上海市政協十四屆一次會議昨舉行全體會議，上海市委組織部長胡文容當選政協主席。58歲的胡文容是福建莆田人，現為二十屆中央候補委員，曾任山東省委秘書長，重慶市委組織部長等職，2020年調至上海。

除了江西政協主席由唐一軍「空降」，天津政協會議昨選出的主席，亦是跨省調動的江蘇省紀委書記王常松。60歲的王常松是安徽無為人，曾在國家審計署任職多年，2013年成為吉林省高級法院院長，2016年調任黑龍江紀委書記，2020年再調往江蘇任職。

王常松跨省空降 掌天津政協

河北省政協會議昨閉幕，58歲的河北省委副書記廉毅敏當選政協主席。廣東方面，省政協會議前天選出56歲的中央候補委員、廣州市委書記林克慶擔任省政協主席。同一日，福建省政協會議亦選舉58歲的原國家衛健委黨組成員滕佳材為政協主席。