新十條後近6萬染疫住院者亡 多因併發症

國務院上月7日推出放寬防疫新十條措施後，各地病亡數據備受關注。焦雅輝昨透露，衛健委組織建立了醫療機構死亡病例信息報告平台，並於上月31日投入使用，全國醫療機構每日報告前一天新冠病毒感染相關死亡病例情况。

此前，國家衛健委把新冠病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，歸類為新冠病毒感染導致的死亡。這次統計則是「感染相關死亡」，分為直接（肺炎）死亡和間接（併發症）死亡。通過分析，數據追溯至新十條實施次日的上月8日。統計顯示，病亡患者平均年齡80.3歲，65歲及以上約佔90.1%；90%以上合併有基礎疾病。

發燒門診診療量減八成 衛健委稱已過高峰

針對疫情形勢，焦雅輝指出，全國發燒門診的診療量在上月23日達到高峰（286.7萬人次）後持續下降，本月12日回落到47.7萬人次，較峰值減少83.3%，且城鄉趨勢相似。發燒門診新冠陽性檢出比例持續下降，峰值從上月20日33.9%，到本月12日10.8%，表明發燒門診高峰已過去。

急診方面，診療人次從本月2日達峰152.6萬人次，到12日109.2萬人次；急診陽性檢出率上月22日峰值8.8%，本月12日2.9%，顯示急診高峰已過去。住院新冠感染者數量也連續下降，但重症床位使用率達75.3%。

（新冠疫情）