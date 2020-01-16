粵清零3年耗1468億 支出年增50% 疫情反覆致失預算 有地區開支10.9億變28.1億

1月8日內地新冠病毒感染回歸乙類管理當天，新華社曾披露中國政府防控政策轉變原因，包括「清零難度大、疫情防控的社會成本和代價變高」。

翻查廣東財政廳近3年向省人大會議提交的預算報告，顯示該省各級財政在2020年、2021年、2022年投入的疫情防控資金分別為302.78億、453.76億、711.39億元，逐年遞增約50%。對比有關年度全省一般公共預算收入，則分別佔2.34%、3.22%和5.36%。2023年廣東衛生健康預算2096.66億元，比前一年的預算增加10.6%，暫未知防控數額安排。

在廣東鄰省福建，2022年全省各級財政下達防控資金增至130.43億元，而2021年、2020年分別是83.79億、91.15億元。

北京、上海等大城市雖然公開渠道查詢不到2022年預算執行情况，不過從相關轄區的情况亦可見一斑。譬如，北京房山區是人口密度低的郊區，該區2020年投入防控資金2.92億元，2022年僅上半年就累計撥付防控資金4.5億元，財政局當時告急稱「疫情防控後續支出規模巨大，加劇了財政收支平衡壓力」。

疫情反覆導致當局制定預算時經常失算，房山區2022年預算安排衛生健康支出10.9億元，年中調整為28.1億元；房山區2022年度一般公共預算收入92億元，衛生健康支出佔比高達三成。2023年度，房山區將衛生健康預算安排增至17.59億元。

京朝陽區半年核酸檢測花6億

北京是全國疫情防控最嚴的地方，多項防控措施均要動用財政資金。以該市此前疫情「重災區」朝陽區2022年上半年已有數據為例，投入的16.9億疫情防控資金中，近6億用於核酸檢測，逾3億購買防疫設備和防控物資，近3億花在建設集中隔離點。朝陽區政府當時還稱，上半年大量疫情防控資金尚未結算。

滬松江區29.15億變80.75億 逾半防控

「失預算」典型案例還有去年曾封城的上海，以該市郊區松江區為例，2022年預算安排29.15億元用於醫療衛生，包括醫院建設和疫情防控等。近日公布的預算執行情况顯示，2022年松江區醫療衛生支出高達80.75億，其中44.5億元用於防控，具體用在檢測、隔離、方艙建設、人員補助等。

明報記者

（新冠疫情）

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