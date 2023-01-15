廣深港高鐵沿線交通攻略

明報記者 林迎 沈燕媚

廣州 首抵廣州東 利天河商務生活

‧廣州東站

位於天河區核心商業區鬧市，鄰近中泰國際廣場、中信廣場、廣州天河希爾頓酒店等，站內可直接轉乘廣州地鐵1號線及3號線。其中1號線經東山口、烈士陵園，並可再轉乘其他地鐵線前往越秀及荔灣兩個老城區；3號線貫通番禺和廣州白雲機場，亦途經珠江新城、廣州塔，以及轉線前往海珠區其他地方。

從廣州東站坐的士或網約車，30分鐘可去到廣州商貿與生活重要地區，例如前往中軸線景點花城匯只要17分鐘，去廣州塔20分鐘；到琶洲會展中心只需28分鐘，要去北京路步行街遊覽，30分鐘也就到達，此外，多港澳青年就讀的暨南大學及中山大學，乘車也只要約20分鐘便可返校，實現「半小時生活圈」。

廣州東站建於1996年，多年以來是廣九直通車的始發站，2022年1月，廣州東站首次引入高鐵班次，為「高鐵入市區」踏出第一步。未來廣州東站還將升級改造，引入地鐵11號環線，另外南沙快線18號線也會連接上廣州東站，實現南沙30分鐘到東站的目標。

‧廣州南站

作為華南高鐵樞紐大站，前往番禺及佛山十分方便，要前往大灣區三大重要戰略平台之一的南沙，也是在廣州南站乘地鐵22號線再轉18號線最快；乘坐地鐵7號線亦可直達大學城。

廣州南站也是前往廣州長隆旅遊度假區的首選車站，僅15分鐘車程。要去港人聚居的祈福新邨，22號線乘1個站至市廣路站即達。而且隨着近兩年佛山地鐵2號線開通、廣州地鐵7號線西延段通車，加上原有的廣佛線，令廣州南站成為轉地鐵前往佛山市順德、禪城及南海區的不二之選。

此外，廣州南站是「五鐵交匯」的高鐵樞紐大站，既可轉乘往珠江西岸各市如中山、江門和肇慶的高鐵，亦可轉京廣線北上湖南、湖北，或前往廣西、雲南、貴州等旅遊勝地。

東莞 三站鼎立

‧東莞南站

位於塘廈鎮，2021年12月才通車，也是西九來往廣州東站高鐵新路線經過的新車站。東莞南站連接贛深鐵路，可轉乘至惠州、河源乃至江西贛州；此外，東莞南站鄰近港企林立的塘廈、鳳崗、黃江、樟木頭等鎮，港商可因應情况於此站下車。

‧東莞站

從西九龍可達的東莞站並非以前的常平站，而是由石龍站遷建而成，同樣只有乘坐廣州東站路線才會經過，車站位於石龍與茶山鎮交界處，是前往石碣、石排、寮步等鎮的首選，亦可接駁東莞地鐵2號線前往東莞市中心。若再轉駁東莞地鐵1號線，則可前往已成為國家級高新技術產業開發區、不少港人創業就業的松山湖，以及大朗、道滘、麻涌等鎮。

‧虎門站

是西九往廣州南站路線唯一經過的東莞市車站，前往厚街、長安、沙田等鎮可選擇此站下車，亦可快速到達虎門港以及近年積極發展的濱海灣新區。東莞地鐵2號線是目前連接起虎門站和東莞站兩座高鐵站的唯一地鐵線。

虎門站一大特色，是月台距離地面18米，為廣東全省最「離地」的高鐵站月台。

深圳 飽覽深圳主要景點

‧深圳北站

是國家鐵路網絡的重要樞紐之一，可轉乘往粵東潮汕、福建、江西等東行方向的高鐵。該站也是深圳地鐵4號線、5號線和6號線的交匯站；4號線連接福田口岸，可達市中心的少年宮、市民中心等，北行25分鐘左右可達國家5A級旅遊景區觀瀾湖。轉6號線可到寶安、光明等區。要到南山區的前海則可乘坐5號線，只需30分鐘。

這3年車站周邊商場林立，包括壹方天地、有「龍華版歡樂海岸」之稱的紅山6979等。

‧福田站

由西九龍出發到福田站最快14分鐘可達，比經福田口岸過關更快捷。位處深圳市中軸，去深圳任何一區都方便，可轉乘地鐵2號線、3號線及11號線，東往鹽田、龍崗，或經崗廈北轉14號線至最東部的坪山區，也能轉線到達羅湖、福田及蓮塘口岸；向西則經南山區，且半小時可到寶安機場。

值得一提是，站內特設地下通道，可步行前往福田站、市民中心站、會展中心站、購物公園站等地鐵站，以及附近購物中心如Coco Park。

‧光明城站

到此站的高鐵班次較疏，現時可轉乘贛深高鐵，惟站內未有地鐵轉乘，要待2024年至2025年6號線支線和13號線二期通車，此外亦預留位置連接東莞地鐵。

光明乳鴿被稱為天下第一鴿，是深圳三大特產之一，從光明城站乘車到附近街鎮品嘗，也不失為一個選擇。