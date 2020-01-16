京令無條件兜底保供氣供暖 各地禁對民用限購減供 能源合同一年300違約

能源中長期合同是指煤電油氣等市場供需主體簽訂一年期以上、有明確數量和價格機制的購銷合同，旨在穩定供需雙方預期、鎖定資源、穩定價格、控制成本、保障供應。但去年以來全球能源供應緊張、價格大幅上漲，導致企業紛紛反映合同不能得到全部履約。

發改委：許多斷供個案背藏履約問題

國家發改委副主任連維良昨指出，許多斷供天然氣、供暖個案問題背後，都不同程度存在中長期合同沒有簽約或者簽約不足，以及履約問題，今年將加大力度推動解決，「應簽盡簽、違約必究」。電煤、供熱用煤、居民用氣的中長期合同，都要在政府指導下規範簽訂，目標100%全覆蓋。

連維良說，現在由於市場價格與中長期合同價格有一定差距，所以有些企業履約做得不好，去年以來，發改委收到300多宗有關電煤和供熱用煤的中長期合同不履約或者履約不好的投訴，當局已明確「欠一補三」的懲戒約束機制，有5宗不履約案例拒不整改，按照此機制懲戒，並納入嚴重失信企業關注名單。

中央氣象台昨晚發布寒潮橙色預警、暴雪藍色預警，隆冬來臨，讓民眾更關注供暖供氣問題。連維良指出，民生供熱企業不論規模大小，全部納入煤炭中長期合同覆蓋範圍；對燃料成本上漲出現嚴重虧損的供熱企業，地方政府要及時兌現承諾的資金補貼；如果發生供暖企業棄供、停供的情况，地方政府要無條件予以兜底保供。

對於供氣問題，任何地方和企業對民生用氣都不得限購減供，一旦發現將嚴肅追責問責；關鍵是要落實屬地政府幫扶、監管和兜底保供責任，以及能源供應企業的主體責任。

國家能源局長章建華說，為應對俄烏衝突以來國際能源市場劇烈波動的嚴峻形勢，中國合理控制天然氣的消費增速，同時增產國產天然氣，盡可能發揮煤炭兜底作用節約用氣，冬季天然氣優先保民生保供暖。