北京聞風：新外長首訪非 中美角力具挑戰性 ／文：鍾鳴九

今年是中國提出「真實親誠」對非政策理念和正確義利觀10周年。10年來，中非合作關係不斷提質升級，尤其「一帶一路」倡議與非洲發展戰略有效對接，廣惠民生。中國已連續13年保持非洲最大貿易伙伴國地位。

外交學院非洲研究中心主任冉繼軍表示，中國一直把加強與非洲在內的發展中國家的團結合作作為中國外交的基石。此次秦剛訪問的五國，均是中國傳統友好國家，在地域上涵蓋非洲東南西北中各個區域。從五國官方語言看，涵蓋阿拉伯語、英語、法語、葡語國家，既有大國也有小國，反映出中非關係發展的全面性和均衡性特徵。

冉繼軍認為，2023年疫後全面經濟復蘇，將是非洲國家最緊迫的需求，中非在糧食、能源以及融資等領域的合作料獲得新發展動能。而中非在合作抗疫中得以夯實的醫療衛生領域，也將有更多合作機遇。

當前，在俄烏衝突、大國博弈的全球背景下，非洲在地緣政治和世界能源格局中的地位進一步提升，各大國更加重視非洲。去年12月，在時隔8年後，美國再次召開美非峰會，拜登政府向非洲領導人承諾3年內對非至少投資550億美元。白宮也放風稱，今年拜登將訪問非洲。如果成行，這將是拜登上任以來首次訪問非洲。

11日，秦剛在同非盟委員會主席法基共同會見記者時表示，非洲需要的是團結合作，而不是陣營對抗，任何國家、任何人都沒有權力強迫非洲國家選邊站隊。非洲應該是國際合作的大舞台，不是大國博弈的角力場。

秦剛親和低調 展外交戰略新思維

北京學者認為，2023年將是世界主要力量深度介入非洲的一年。在大國博弈和競爭更加突出的背景下，中非合作的外部環境儘管有所惡化，但前景依然看好，有望邁上新台階。

從拜登政府近期的非洲政策來看，未來中美在非洲的角力或更具有挑戰性。作為前任駐美大使，秦剛十分熟悉對美事務，並多次在國際舞台上展現謙遜坦誠、務實親和的外交形象，得到國際社會普遍肯定。此訪中，秦剛務實高效、平和低調的行事作風，讓國際輿論印象深刻。這或許是中國外交戰略新思維的體現，無疑對於緩和與化解中美緊張關係，實現互利共贏十分必要。

文：鍾鳴九