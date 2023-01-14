寶馬撞人調查未公布 民獻花警截人 微博撤熱搜

有關部門昨在現場附近設置帳篷，集中存放市民帶來的鮮花，有一名女子負責整理；警方廣場部署多名便衣警員維持秩序，截查可疑人等，周邊路口則加派交通警員和特警駐守，當時寶馬瘋狂撞人的地點則不准拍照。

有市民說，經常在這裏等過紅綠燈，現在走近這個路口就想哭。送花的街坊表示，前日買花的時候，花店其他的顧客都在買黃色白色的花，都是要去那裏獻花。外地網民也紛紛叫電商平台代送花，稱「想到（受害）小女孩心真的好塞好塞」。

廣州警方此前通報，1月11日傍晚，天河路體育東路口發生一宗「小車碰撞行人的交通事故」，造成5死13傷；涉事22歲男司機溫某（廣東揭陽人）已被警方扣查，事故正在進一步調查處理中。

5死13傷 網民不滿定性「交通事故」

網民不滿當局淡化處理事件，不僅把事件定性為「交通事故」，還不斷刪除社交平台熱搜詞。新浪微博帳號「種緯raullinoux」稱，微博熱搜有關廣州衝撞行人事件的話題，已變為灰色（斷掉鏈接）不顯示了，連「廣州正佳」、「廣州正佳廣場」都灰掉了，今日頭條熱榜裏也沒有一個相關話題了。

北京律師岳強向內地傳媒分析，如果疑兇存在毒駕、醉駕、報復社會等情形，最高均可以判處死刑。如果疑兇患有精神疾病，有可能不需負刑事責任。

明報記者